Renunță USR la Bolojan, de dragul rămânerii la guvernare?! Ce spun lideri din partidul condus de Dominic Fritz

Surse politice indică faptul că în USR ar exista tensiuni în privința susținerii lui Ilie Bolojan, cu prețul ieșirii de la guvernare. Potrivit Realitatea Plus, s-ar fi conturat două tabere: una pro Ilie Bolojan, alta pro Nicușor Dan. O serie de politicieni din USR au negat existența unei astfel de scindări.

Surse din partid, citate de Realitatea Plus, susțin că în interiorul formațiunii s-ar fi conturat două tabere: una care vrea ca USR să respecte decizia oficială de a merge în opoziție alături de Ilie Bolojan, și o alta care ar prefera rămânerea la guvernare, pentru a nu transmite public că partidul s-ar distanța de președintele Nicușor Dan.

Liderii USR resping însă categoric scenariul unei scindări. Deputata Corina Atanasiu a declarat, în exclusivitate la Realitatea Plus, că informațiile sunt „zvonuri fără nicio bază reală”.

Și ministrul Radu Miruță a negat existența unor tabere interne, precizând că disputele au existat doar în trecut, în contextul alegerilor interne. Acesta a subliniat că poziția USR este una unanimă: partidul nu vede motive pentru a continua guvernarea alături de PSD.