Asociația Monumente Renăscute anunță inaugurarea Casei Lișcă, una dintre cele mai expresive construcții de arhitectură țărănească interbelică din Muntenia.

Evenimentul va avea loc sâmbătă, 16 mai 2026, la ora 11:00, în Parcul dintre Flori din Buftea, marcând finalizarea celui mai complex proiect de restaurare realizat până în prezent de organizație, desfășurat pe parcursul a aproape 11 luni.

Imobilul, vechi de aproximativ 100 de ani, a fost identificat în cadrul proiectului „Poștașii și casele din Codrii Vlăsiei”, derulat de Asociația Monumente Renăscute în parteneriat cu Fundația Poșta Română și studenți la arhitectură în anul 2024. Restaurarea a presupus cercetare de arhitectură vernaculară, documentarea detaliilor decorative și intervenții de conservare realizate sub îndrumare de specialitate.

Peste 200 de voluntari – elevi, studenți viitori arhitecți, copii aflați în sistemul de protecție socială din Ilfov și membri ai comunității locale – au contribuit la procesul de restaurare, lucrând pe parcursul tuturor anotimpurilor. Proiectul a fost susținut de Consiliul Județean Ilfov si Primăria Buftea alături de parteneri din mediul privat care au asigurat aproximativ 30% din finanțare, demonstrând că salvarea patrimoniului poate deveni un efort comun între autorități, mediul economic și societatea civilă.

Începând cu inaugurarea din 16 mai 2026, Casa Lișcă va funcționa ca spațiu cultural, centru educațional și loc de întâlnire pentru ateliere, expoziții și programe dedicate arhitecturii vernaculare și meșteșugurilor tradiționale. Casa devine astfel nu doar un monument restaurat, ci un instrument activ de educație și revitalizare comunitară.

„Casa Lișcă nu este doar o clădire restaurată, ci dovada că patrimoniul poate fi salvat atunci când tinerii, comunitatea și instituțiile aleg să construiască împreună. Acest proiect arată că arhitectura vernaculară nu aparține trecutului, ci poate deveni resursă vie pentru educație și dezvoltare locală”, a declarat Florin Radu Ștefănescu, președinte fondator al Asociației Monumente Renăscute.

Evenimentul de inaugurare va avea loc sâmbătă, 16 mai 2026, la ora 11:00, în Parcul dintre Flori din Buftea. Sunt invitați reprezentanți ai autorităților, partenerii proiectului, voluntarii implicați, membrii comunității locale, precum și toți cei interesați de patrimoniul cultural și arhitectura tradițională. Accesul este liber.