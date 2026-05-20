O nouă instanță blochează restructurările propuse de Ilie Bolojan

O nouă instanță blochează planul de restructurare din aparatul de stat. Tribunalul Vrancea a dispus astăzi suspendarea executării măsurilor de reducere a personalului din instituțiile publice, o decizie similară celei luate recent de Tribunalul Covasna. Tăierile de posturi promovate de premierul interimar Ilie Bolojan rămân astfel înghețate în justiție.

Planul de restructurare a aparatului bugetar, promovat de Guvernul condus de premierul interimar Ilie Bolojan, se lovește de un zid administrativ în instanțele din România. Rând pe rând, magistrații din mai multe județe au început să admită ordonanțele președințiale depuse de sindicate, înghețând temporar concedierile în masă și tăierile de posturi din administrația locală.

Sindicatele obțin victorii pe bandă rulantă: Deciziile din Vrancea și Covasna

Ofensiva juridică lansată de sindicatele din administrația publică a înregistrat succese majore. După o decizie similară pronunțată recent de Tribunalul Covasna, Tribunalul Vrancea a hotărât și el suspendarea efectelor ordinelor emise de prefecți.

Prin aceste ordine, primăriilor li se impunea reducerea cu zeci de procente a schemelor de personal, în conformitate cu prevederile controversatei Ordonanțe de Urgență nr. 7/2026.

În județul Vrancea, tensiunile mocneau încă din iarna acestui an, când funcționarii publici din zeci de localități declanșaseră proteste de stradă și greve de avertisment, anticipând valul de disponibilizări.

Dacă acțiunile în anulare deschise de sindicate vor fi câștigate definitiv, toți funcționarii demiși vor avea dreptul legal de a reveni pe funcții și vor trebui să își primească salariile retroactiv, efort financiar ce va cădea pe umerii bugetelor locale.

Ilie Bolojan recunoaște vulnerabilitatea: „A fost o decizie negândită”

Reacția șefului interimar al Executivului nu a întârziat să apară. După ce a văzut blocajul din Covasna, Ilie Bolojan a admis că strategia de implementare a suferit erori tactice de comunicare, oferind pârghii legale celor care se opun reformei.

Eroarea asumată: Transmiterea plafoanelor de personal prin intermediul prefecților a creat o breșă juridică atacabilă în instanță;

Planul de rezervă: Executivul va anula ordinele de prefect în cele cinci județe problematice și va trimite noile plafoane de restructurare direct către instituții.

„Acest act administrativ a fost atacat de către cei care țin să blocheze toate aceste măsuri și, sigur, că instanța l-a suspendat. Aș putea să spun că a fost o decizie de a comunica aceste plafoane negândită, care a creat o vulnerabilitate. Soluția este ca aceste ordine să fie anulate, să se comunice direct, dar unii pot ataca și comunicările. Nu poți să te lupți cu o realitate”, a declarat Ilie Bolojan.

Tensiuni la vârful statului: Reacția dură a opoziției și controversele din jurul Executivului

Pe fondul blocajului din instanțe, opoziția politică a declanșat un atac frontal la adresa premierului demis. Reprezentanții PSD au solicitat public ca Ilie Bolojan să dea explicații în fața legii, acuzându-l de presupus trafic de influență exercitat la cel mai înalt nivel al Guvernului.

Săgețile politice vin într-un moment delicat pentru Executiv, în contextul în care în spațiul public au apărut detalii picante despre numărul doi în stat, Mircea Abrudean. Conform publicației Gândul , acesta ar fi organizat o petrecere de nuntă la șapte ani de la căsătoria oficială, eveniment la care a participat și Ilie Bolojan. Controversa este alimentată de locația aleasă pentru eveniment, care ar fi deținută de personaje influente cunoscute în spațiul public drept „băieții deștepți din energie”.