Ingredientul pe care să îl adaugă în cafeaua de dimineață pentru a reduce pofta de mâncare. Ajută la pierderea în greutate

Pentru multe persoane, cafeaua este primul ritual al dimineții. În ultimii ani însă, o variantă aparte a câștigat popularitate, mai ales în rândul celor care urmează diete low-carb sau keto. Cunoscută sub numele de „bulletproof coffee” sau cafea cu unt, această băutură este promovată pentru capacitatea de a prelungi senzația de sațietate și de a reduce pofta de mâncare.

Ce este cafeaua „bulletproof”

Cafeaua cu unt este o băutură bogată în grăsimi și calorii, concepută ca alternativă la un mic dejun bazat pe carbohidrați. Conceptul a fost popularizat de Dave Asprey.

Rețeta conține cafea, unt nesărat și trigliceride cu lanț mediu (MCT), provenite frecvent din uleiul de cocos. Ingredientele sunt amestecate până când băutura capătă o consistență cremoasă, apropiată de cea a unui latte.

Susținătorii acestei variante consideră că mesele bogate în carbohidrați consumate dimineața, precum cerealele sau produsele de patiserie, pot favoriza fluctuațiile glicemiei și apariția rapidă a senzației de foame.

De ce este populară în dietele keto

Cafeaua bulletproof este consumată în special de persoanele care urmează regimuri keto sau low-carb. Ideea din spatele băuturii este că aportul crescut de grăsimi poate furniza energie și poate menține senzația de sațietate pentru o perioadă mai lungă.

Potrivit publicației Good Food, un studiu realizat în 2021 a arătat că această băutură nu oferă beneficii cognitive mai mari comparativ cu o cafea neagră obișnuită. Totuși, cercetarea a sugerat că poate contribui la reducerea senzației de foame timp de câteva ore.

O porție de aproximativ 250 de calorii a fost asociată cu o creștere a senzației de sațietate și cu reducerea dorinței de a consuma alimente la câteva ore după ingestie.

Ingredientele asociate cu efectul de sațietate

Specialiștii spun că senzația de satietate este determinată în principal de combinația dintre unt și uleiul MCT. Aceste grăsimi pot încetini apariția foamei și pot oferi un aport energetic consistent la începutul zilei.

În plus, untul conține vitamine liposolubile precum A, D și K, dar și butirat, o substanță asociată cu sănătatea digestivă.

Totuși, nutriționiștii atrag atenția că băutura are un conținut caloric ridicat și nu este potrivită pentru toată lumea. Consumată frecvent, fără un echilibru alimentar adecvat, poate contribui la un aport excesiv de calorii.

Cum se prepară

Rețeta clasică include:

o cană de cafea fierbinte

o lingură de unt nesărat

o lingură de unt de cocos

Ingredientele se mixează până când băutura devine spumoasă și cremoasă.

Persoanele care consumă acest tip de cafea spun că îi ajută să reziste mai multe ore fără gustări și să își mențină nivelul de energie constant în prima parte a zilei. Totuși, specialiștii recomandă ca astfel de obiceiuri alimentare să fie adaptate nevoilor individuale și integrate într-un stil de viață echilibrat.

