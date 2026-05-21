Toate lifturile din Palatul CFR, oprite pentru verificări după ce un ascensor a căzut în gol și mai multe persoane au fost rănite

Ministerul Transporturilor și Infrastructurii a anunțat că toate lifturile din incinta Palatului CFR vor fi oprite temporar pentru verificări suplimentare, după ce cabina unui ascensor în care se aflau șapte persoane a căzut în gol mai multe etaje.

Incidentul s-a produs în cursul dimineții de 21 mai 2026, la unul dintre lifturile care deservesc clădirea Palatului CFR. În lift se aflau angajați care își desfășoară activitatea în imobil.

”În cursul dimineții de astăzi, 21.05.2026, la nivelul unui ascensor care deservește clădirea Palat CFR s-a întâmplat un incident tehnic. Liftul a căzut în gol câteva etaje. Menționăm că în lift se aflau persoane care sunt angajate în incinta clădirii. Din fericire persoanele aflate în ascensor nu au suferit răni grave. La fața locului s-au deplasat echipaje ale ISU, Poliției și echipaje de la Ambulanța. În prezent s-a luat decizia ca toate lifturile din incinta Palat CFR să fie oprite pentru verificări suplimentare. Totodată, s-a constituit o comisie internă de anchetă care să verifice toate împrejurările în care s-a produs incidentul”, a transmis ministerul.

În urma incidentului, autoritățile au decis oprirea tuturor lifturilor din clădire pentru controale tehnice suplimentare. De asemenea, a fost constituită o comisie internă de anchetă care va analiza circumstanțele producerii accidentului.

Conform Inspectoratul pentru Situații de Urgență București-Ilfov, trei dintre persoanele aflate în lift au fost transportate la spital pentru investigații medicale suplimentare.

La intervenție au participat două echipaje SMURD și două autospeciale de stingere, care au asigurat măsurile de siguranță și acordarea primului ajutor.