Reforma pensiilor în Germania: Vârsta de pensionare ar putea crește la 70 de ani

Vârsta de pensionare în Germania ar putea crește treptat de la 67 la 70 de ani până la începutul anilor 2060. Măsura drastică face parte dintr-un pachet de recomandări pregătit de comisia pentru pensii numită de guvernul de la Berlin, cu scopul de a asigura sustenabilitatea pe termen lung a sistemului public de asigurări sociale.

Sistemul public de pensii din Germania se pregătește pentru o reorganizare profundă. Comisia guvernamentală specializată, înființată în decembrie 2025 de cabinetul de la Berlin, pune la punct un plan radical pentru a asigura stabilitatea financiară a țării în următoarele decenii.

Conform datelor obținute de publicația germană Bild , experții vizează o creștere progresivă a vârstei de pensionare până la pragul de 70 de ani, corelată cu o scădere a procentului încasat de viitorii pensionari.

Calendarul creșterii vârstei de pensionare: Cum arată etapele

Propunerea grupului de experți prevede o trecere etapizată de la limita actuală de 67 de ani către noi praguri psihologice, întinse pe o perioadă de câteva decenii. Schema luată în calcul arată astfel:

Începutul anilor 2040: Vârsta de pensionare ar urma să crească la 68 de ani ;

Începutul anilor 2050: Limita va fi majorată din nou, ajungând la 69 de ani ;

Începutul anilor 2060: Românii și imigranții care muncesc în Germania, alături de cetățenii germani, vor ieși la pensie abia la 70 de ani .

Pe lângă prelungirea vieții active, comisia compusă din 13 membri intenționează să propună o măsură la fel de nepopulară: reducerea nivelului pensiilor la 46% din salariul mediu (față de procentul actual, care se situează la puțin peste 48%).

Dilema funcționarilor publici: Să contribuie sau nu la fondul comun?

O dispută aprinsă în interiorul comisiei guvernamentale vizează statutul funcționarilor publici ( Beamte ). În prezent, se analizează dacă aceștia ar trebui incluși în schema legală și obligatorie de asigurări de pensii, alături de angajații din sectorul privat.

Majoritatea membrilor comisiei respinge însă această idee, aducând un argument de ordin tehnic: includerea lor nu ar aduce o relaxare bugetară reală. Dacă funcționarii ar vărsa contribuții în sistemul general, statul ar fi obligat automat ca, pe viitor, să le plătească pensiile tot din acest fond comun, golind resursele destinate celorlalți salariați.

De asemenea, pe masa de discuții se află și alte două teme extrem de sensibile, intens dezbătute, dar asupra cărora nu s-a luat încă o decizie finală:

Pensia mamelor (recunoașterea perioadelor de creștere a copiilor); Pensia la vârsta de 63 de ani (facilitățile pentru cei cu stagii lungi de cotizare).

Decizia finală, așteptată la sfârșitul lunii iunie

Toate aceste recomandări vor fi incluse într-un raport oficial pe care comisia de specialiști îl va preda Guvernului Federal pe 30 iunie .

Reprezentanții executivului de la Berlin au dat deja asigurări că propunerile înaintate de acest grup vor fi implementate legislativ. Obiectivele centrale ale strategiei germane sunt stabilirea unor soluții de finanțare pe termen lung, garantarea unor rate stabile de cotizare pentru următorii zece ani și adaptarea pieței muncii la realitățile demografice actuale.

Principalele modificări propuse