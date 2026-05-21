Drumarii fac eforturi pentru redeschiderea drumurilor montane: utilajele intervin pe Transalpina și Transfăgărășan VIDEO

Echipele de la Drumuri Naționale continuă lucrările de deszăpezire pe Transalpina și Transfăgărășan, unde utilajele intervin în zone cu zăpadă de până la cinci metri. Circulația rămâne închisă, însă, autoritățile precizând că fac eforturi pentru redeschiderea drumurilor în condiții de siguranță.

Drumarii de la Direcția Regională de Drumuri și Poduri (DRDP) Craiova intervin în continuare pe DN67C – Transalpina, pe sectorul cuprins între Rânca și Obârșia Lotrului, unde stratul de zăpadă este încă semnificativ.

„Continuă lucrările de îndepărtare a zăpezii pe DN67C - Transalpina, pe sectorul de drum cuprins între Rânca şi Obârşia Lotrului! Utilajele şi echipele DRDP Craiova (SDN Târgu Jiu) acţionează permanent pentru curăţarea carosabilului şi îndepărtarea zăpezii rămase pe acest sector de drum montan”, a transmis instituția.

Pe lângă deszăpezire, se execută și lucrări de întreținere a elementelor de siguranță rutieră, precum semnalizarea verticală, indicatoarele și parapetele.

„În acest moment, circulaţia rutieră rămâne închisă pe acest sector al DN67C, iar colegii noştri depun eforturi susţinute pentru redeschiderea circulaţiei în cel mai scurt timp, în condiţii de siguranţă”, au precizat reprezentanții DRDP Craiova.

Situația este similară și pe Transfăgărășan , unde echipele DRDP Brașov au ajuns în zona considerată cea mai dificilă – cel mai mare culoar de avalanșă de pe traseu.

„În această zonă grosimea stratului de zăpadă depăşeşte 5 metri şi este plină de bolovani aduşi de avalanşe de pe versanţi. Cu toate acestea, avansăm într-un ritm susţinut prin nămeţi, cu ajutorul utilajelor grele, scopul nostru fiind să deszăpezim drumul până la mijlocul lunii iunie”, a transmis recent DRDP Brașov.