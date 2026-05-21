Ucraina întărește securitatea la granița cu Belarus: de ce se teme Zelenski. Măsuri sporite în 5 regiuni

Serviciile de securitate ucrainene au anunțat întărirea măsurilor de apărare în regiunile din nordul țării, la granița cu Belarus, invocând riscul unui nou atac dinspre aliatul Rusiei.

Aceste măsuri, „fără precedent prin numărul de forţe şi resurse mobilizate”, potrivit serviciilor de securitate (SBU), vizează „constituirea unui mijloc de descurajare eficient împotriva oricărei acţiuni sau operaţiuni agresive a inamicului (rus, n.r.) şi a aliatului său”, relatează AFP.

Măsurile vizează cinci regiuni - în special cele din Cernihiv, Kiev şi Rîvne - și implică poliţia, forţele armate, garda naţională şi poliţia de frontieră.

Aceste operaţiuni prevăd, în special, controale sporite ale persoanelor din aceste zone, precum şi inspecţii ale locurilor pentru a identifica obiecte interzise, a precizat SBU pe Telegram.

Obiectivul este de a „împiedica inamicul să se infiltreze în zonele de frontieră, să desfăşoare activităţi de sabotaj şi teroriste, să conducă operaţiuni subversive şi de informaţii”, a adăugat SBU.

De câteva săptămâni, Kievul îşi exprimă temerea că Rusia ar putea folosi Belarusul pentru a lansa o nouă ofensivă din nord, inclusiv în direcţia capitalei. Belarusul a permis forţelor de la Moscova să-i folosească teritoriul pentru a lansa invadarea pe scară largă a Ucrainei în februarie 2022.

Preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski a declarat miercuri că a ordonat întărirea securităţii la frontieră şi a spus că Ucraina „pregăteşte răspunsuri la toate scenariile posibile ale acţiunilor inamicului – dacă ruşii îndrăznesc într-adevăr să-şi extindă agresiunea”.

Rusia şi aliatul său belarus au început marţi trei zile de exerciţii şi antrenamente ale forţelor nucleare, mobilizând mii de oameni. Autorităţile din Belarus au asigurat că antrenamentul programat „nu este îndreptat împotriva ţărilor terţe”.

Invazia rusă în Ucraina a provocat sute de mii de morţi, devenind cel mai sângeros conflict din Europa de la al Doilea Război Mondial încoace, dar Moscova nu controlează nici o cincime din teritoriul ucrainean după mai bine de patru ani de război.