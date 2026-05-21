Motociclist de 30 de ani mort după un accident grav în Cluj Napoca
Accident motocicleta
Un motociclist în vârstă de aproximativ 30 de ani a murit marți după-amiază, după un accident grav produs pe strada Făgetului din Cluj-Napoca. Motocicleta pe care o conducea s-a izbit violent de o autoutilitară.
La sosirea echipajelor de intervenție, bărbatul era în stop cardiorespirator și prezenta traumatisme multiple. Pompierii și echipajele SMURD au început imediat manevrele de resuscitare, iar intervenția a continuat mai bine de o oră, inclusiv cu sprijinul unui echipaj de Terapie Intensivă Mobilă. Din păcate, medicii nu au mai reușit să-i salveze viața. Șoferul autoutilitarei implicate în accident nu a avut nevoie de îngrijiri medicale.
Mobilizare de urgență pe strada Făgetului
La locul accidentului au intervenit pompierii din cadrul Detașamentelor 1 și 2 Cluj-Napoca, cu două autospeciale dotate cu module de descarcerare, dar și un echipaj SMURD. Salvatorii au luat și măsuri pentru prevenirea incendiilor, după scurgerile de combustibil rezultate în urma impactului. Polițiștii continuă cercetările pentru a stabili exact cum s-a produs accidentul.
