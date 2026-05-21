Reacția lui Ioan Micula după plângerea penală a PSD: „Vor să ne bage în chestiunile lor politice!”

Sursă: Realitatea PLUS

Omul de afaceri Ioan Micula reacționează în scandalul în care a fost vehiculat numele său, dar și cel al lui Ilie Bolojan. Micula se apără în exclusivitate la Realitatea PLUS și susține că nu a discutat cu Ilie Bolojan despre banii statului. Mai mult, acesta a precizat că, deși se cunoaște cu fostul edil, atunci când se întâlnesc doar își adresează un salut.

Ioan Micula: „Sunt inepții! Domnul Orban nu a făcut nimic, au fost obligați să plătească”

Omul de afaceri Ioan Micula a reacționat dur în scandalul politic în care a fost vehiculat numele său, dar și cel al lui Ilie Bolojan. Acesta se apără și susține că toate acuzațiile lansate în spațiul public sunt complet nefondate, subliniind că plățile au fost efectuate în baza unor decizii judecătorești definitive și nu în urma unor înțelegeri obscure.

„A fost o decizie definitivă dată în mai multe instanțe, vor să ne bage pe noi în chestiunile politice ale diferitelor partide. Tot ce s-a întâmplat acolo s-a întâmplat pentru că au fost obligați să plătească niște sume. Domnul Orban nu a făcut nimic, iar prostiile pe care le debitează tot felul de politicieni, că s-au înțeles pe șervețel, sunt inepții ”, a declarat Ioan Micula.

Relația cu Ilie Bolojan: „Niciun ciocan să ne dăm peste degete nu ne-ar fi aprobat”

Întrebat de cât timp se cunoaște cu Ilie Bolojan și dacă politicianul ar fi facilitat în vreun fel deciziile administrative sau financiare legate de acest caz, Ioan Micula a negat categoric orice implicare a acestuia.

„Habar n-am, l-am văzut pe stradă poate acum 20 de ani, l-am salutat, de vreo 20 de ani. Niciun ciocan să ne dăm peste degete nu ne-ar fi aprobat Bolojan ”, a punctat omul de afaceri, adăugând imediat: „Îl cunosc, dar eu n-am vorbit cu el afaceri necurate, i-am dat bună ziua și la revedere ”.

Chestionat ulterior pe marginea subiectelor pe care le abordează cu actualul lider politic, în contextul în care a fost întrebat „pe ce teme de discuție vorbiți, dacă nu de afaceri necurate?” , Ioan Micula a reiterat că interacțiunile lor se rezumă strict la o politețe pasivă, de stradă, fără a exista discuții pe teme economice sau de stat.