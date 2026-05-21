Frânele de siguranță nu au funcționat la liftul care a căzut în gol în Palatul CFR. ISCIR a deschis o anchetă

Sursă: Realitatea.net

Primele verificări făcute de inspectorii ISCIR arată că frânele de siguranță ale liftului implicat în incidentul de joi de la Palatul CFR din București nu s-au activat în momentul căderii. Potrivit reprezentanților instituției, liftul ar fi căzut de la etajul 4, iar mecanismul care trebuia să blocheze cabina în caz de avarie nu a funcționat.

„Din ce ştiu, liftul a căzut de la etajul 4 şi nu au funcţionat frânele de siguranţă, tamburii care trebuiau să se blocheze”, a declarat reprezentantul ISCIR, Radu Raul Dorobanţu.

Un incident similar a avut loc și luni

Reprezentanții ISCIR au anunțat că un alt incident asemănător s-ar fi produs chiar luni, tot în aceeași clădire. Atunci însă sistemele de siguranță ar fi funcționat, iar liftul s-a oprit între etaje fără ca persoanele aflate în cabină să fie rănite grav.

„Atunci au funcţionat frânele de siguranţă, s-au înfrânat şi liftul s-a oprit în siguranţă undeva, între parter şi mezanin”, a mai spus oficialul ISCIR.

Acesta a precizat că incidentul de luni ar fi trebuit raportat autorităților competente.

ISCIR și anchetatorii verifică acum toate documentele

Inspectorii ISCIR au început o anchetă tehnică și urmează să stabilească exact de ce nu s-au activat sistemele de siguranță ale liftului. Vor fi verificate documentele de mentenanță, reviziile și respectarea tuturor procedurilor tehnice.

„Colegii mei sunt acolo şi verifică, vor întocmi un proces verbal în care vor constata starea de fapt, vom dispune o expertiză”, a declarat reprezentantul ISCIR.

În paralel, și organele de anchetă fac cercetări pentru a stabili toate circumstanțele producerii incidentului.

Cinci persoane au ajuns la spital

Incidentul s-a produs joi, la Ministerul Transporturilor, după ce un lift în care se aflau șapte persoane a căzut în gol. Toate victimele au fost scoase din cabină de echipele ISU București-Ilfov. Cinci persoane au avut nevoie de îngrijiri medicale și au acuzat dureri sau traumatisme la nivelul membrelor inferioare. Toate lifturile din clădire au fost oprite temporar pentru verificări suplimentare.