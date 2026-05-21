Turcia propune o conductă militară de combustibil care ajunge și în România

Turcia propune construcția unei conducte militare de combustibil, în valoare de peste un miliard, care să lege teritoriul său de România.

Proiectul este gândit ca o alternativă strategică în cazul blocării strâmtorii Ormuz și promite să securizeze rapid flancul estic al Alianței. Decizia finală va fi discutată la Summitul NATO de la Ankara.

Conducta militară propusă de Turcia ar urma să tranziteze Bulgaria și ulterior să ajungă în România, pentru a asigura nevoile energetice ale flancului estic al NATO.

Conducta ar urma să fie destinată exclusiv uzului militar şi nu ar fi disponibilă pentru transport civil.

Planul presupune construirea și extinderea unor conducte de combustibil spre estul Europei.

Polonia și România lucrează deja la extinderea rețelei NATO de conducte, numită NATO Pipeline System.

Rețeaua a fost construită în timpul Războiului Rece pentru alimentarea rapidă a forțelor NATO în caz de război, dar acum ajunge doar până în Germania.