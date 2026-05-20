Șeful NATO asigură că retragerea militarilor americani din Europa „nu va avea impact” asupra apărării Alianței

Decizia Statelor Unite de a retrage aproximativ 5.000 de militari din Europa „nu va avea impact” asupra capacității NATO de a se apăra, a asigurat miercuri secretarul general al Alianței, Mark Rutte.

„În ceea ce privește acest anunț, cei 4.000 până la 5.000 de soldați, este vorba de rotații care nu au impact asupra planurilor de apărare ale NATO”, a declarat Rutte în fața presei, la Bruxelles.

Retragere „structurată”, nu abruptă

Secretarul general al NATO a precizat că reducerea graduală a trupelor americane din Europa va avea loc „într-un mod structurat”, subliniind că discuțiile pe această temă au început cu peste un an în urmă. Rutte a catalogat procesul drept un răspuns logic la creșterea cheltuielilor pentru apărare de către aliații europeni și Canada.

Rutte, despre acuzațiile Rusiei privind dronele ucrainene

Secretarul general al NATO a respins ferm acuzațiile Moscovei, potrivit cărora țările baltice și-ar fi deschis spațiul aerian pentru dronele ucrainene, numindu-le „ridicole”.

„Dacă vin drone din Ucraina, asta nu se întâmplă pentru că Ucraina a vrut să trimită o dronă în Letonia, Lituania sau Estonia. Ele se află acolo din cauza atacului la scară mare, ilegal, necugetat al Rusiei”, a transmis Rutte jurnaliștilor.