Anchetă în Dolj după ce un arbitru de 17 ani ar fi fost agresat de jucători la un meci din Liga a V-a

Sursă: Realitatea.net

Polițiștii din Craiova au deschis o anchetă după ce un arbitru de fotbal în vârstă de 17 ani ar fi fost agresat de mai mulți jucători în timpul unei partide disputate în Liga a V-a. Incidentul ar fi avut loc pe teren, după ce sportivii s-au arătat nemulțumiți de deciziile luate de tânărul arbitru.

De la ce a pornit conflictul?

Potrivit informațiilor transmise de Inspectoratul de Poliție Județean Dolj, sesizarea a fost făcută de mama adolescentului, o femeie în vârstă de 43 de ani din Craiova.

Aceasta le-a spus polițiștilor că fiul său, arbitru de fotbal, ar fi fost lovit în data de 17 mai, în timp ce oficia un meci disputat în municipiul Craiova.

În urma sesizării, polițiștii din cadrul Secției 3 al Poliției Craiova au deschis un dosar penal pentru lovire sau alte violențe și au început cercetările pentru stabilirea exactă a circumstanțelor în care s-a produs incidentul.

Conform unor surse locale, partida făcea parte din campionatul Ligii a V-a, iar conflictul ar fi izbucnit după ce mai mulți jucători ai uneia dintre echipe au contestat deciziile arbitrului.

Victima nu a avut nevoie de spitalizare

Tânărul ar fi fost agresat pe teren de către fotbaliștii nemulțumiți, însă nu a avut nevoie de îngrijiri medicale la spital.

Totuși, adolescentul s-a prezentat la Institutul de Medicină Legală pentru obținerea unui certificat medico-legal care să ateste agresiunile reclamate.

Ancheta poliției continuă , urmând să fie audiate persoanele implicate și analizate toate probele disponibile pentru stabilirea responsabilităților în acest caz.