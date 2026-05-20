Incident tensionat deasupra Mării Negre: un avion britanic NATO, interceptat „periculos” de avioane rusești

Un avion britanic de spionaj aparținând Royal Air Force a fost interceptat într-un mod considerat „periculos și inacceptabil” de două aeronave militare rusești în timpul unei misiuni desfășurate deasupra Mării Negre, potrivit autorităților de la Londra.

Un avion britanic de spionaj de tip Rivet Joint, neînarmat, ”interceptat în mod periculos” de două avioane ruseşti

Incidentul, care a avut loc luna trecută, a fost făcut public de Ministerul Apărării al Regatului Unit și a implicat un avion de recunoaștere de tip Boeing RC-135 Rivet Joint, folosit în operațiuni NATO de monitorizare și securizare a flancului estic al Alianței.

Potrivit oficialilor britanici, aeronava RAF, care era neînarmată și zbura în spațiul aerian internațional, a fost interceptată de două avioane rusești de vânătoare, un Sukhoi Su-35 și un Sukhoi Su-27.

Conform Londrei, unul dintre avioanele rusești s-a apropiat atât de mult de aeronava britanică încât a declanșat sistemele de urgență ale acesteia, inclusiv dezactivarea pilotului automat.

În același timp, al doilea avion de luptă ar fi executat mai multe treceri extrem de apropiate prin fața aeronavei britanice, ajungând la aproximativ șase metri de botul avionului.

Ce au anunțat oficialii?

Ministrul britanic al Apărării, John Healey, a condamnat comportamentul piloților ruși, pe care l-a descris drept „periculos și inacceptabil”, avertizând că astfel de acțiuni cresc riscul producerii unor accidente grave și al unei escaladări militare.

Potrivit autorităților britanice , echipajul avionului RAF și-a păstrat calmul și a reușit să își continue misiunea până la final, în ciuda incidentului.

Zborul făcea parte din operațiunile desfășurate de NATO pentru întărirea securității pe flancul estic al alianței, într-un context regional tensionat după invazia rusă din Ucraina.

Anunțul privind incidentul vine la doar câteva zile după ce John Healey a acuzat Rusia de activități de spionaj asupra cablurilor submarine din nordul Oceanului Atlantic, unde mai multe submarine rusești ar fi fost detectate în apropierea infrastructurii critice.