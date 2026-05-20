Șofer de camion, condamnat după ce a transportat cocaină de 8 milioane de dolari ascunsă printre lenjeria intimă a brandului Kim Kardashian

Un șofer de camion din Polonia a fost condamnat la peste 13 ani de închisoare după ce autoritățile britanice au descoperit aproximativ 90 de kilograme de cocaină ascunse într-un transport de lenjerie intimă și articole vestimentare aparținând brandului deținut de Kim Kardashian.

Cocaină de 8 milioane de dolari, ascunsă printre lenjerie

Potrivit anchetatorilor britanici, drogurile aveau o valoare estimată la aproximativ 8 milioane de dolari pe piața neagră.

Bărbatul, identificat drept Jakub Jan Konkel, în vârstă de 40 de ani, a fost condamnat la 13 ani și șase luni de închisoare pentru trafic de droguri, după ce a fost prins în Portul Harwich din comitatul Essex, în Anglia.

Conform informațiilor furnizate de National Crime Agency, camionul condus de acesta transporta 28 de paleți cu articole vestimentare provenite din Țările de Jos.

Vehiculul a fost verificat de polițiștii de frontieră britanici în momentul în care cobora de pe un feribot, iar scanarea cu raze X a scos la iveală mai multe pachete suspecte ascunse în încărcătură.

Anchetatorii au stabilit ulterior că șoferul ar fi făcut o oprire pe traseu pentru a prelua cele 90 de pachete de cocaină, care cântăreau în total aproximativ 90 de kilograme.

Ce au anunțat oamenii legii?

Autoritățile britanice au precizat că transportul de haine și lenjerie modelatoare aparținând brandului asociat cu Kim Kardashian era unul legal și că firmele implicate în exportul și importul produselor nu au avut nicio legătură cu activitatea de contrabandă.

Reprezentanții Border Force au subliniat gravitatea cazului și impactul traficului de droguri asupra comunităților.

Jason Thorn, director adjunct în cadrul instituției, a declarat că substanțele interzise provoacă suferință și distrug vieți, iar capturarea transportului reprezintă o lovitură importantă pentru rețelele infracționale care obțin profituri uriașe din traficul de narcotice.