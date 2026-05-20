Programul Rabla continuă în 2026 și primește bani în plus

Programul Rabla va merge mai departe și în 2026, iar autoritățile au decis să suplimenteze bugetul destinat acestuia cu încă 100 de milioane de lei față de suma prevăzută inițial.

Anunțul a fost făcut de ministrul interimar al Finanțelor, Alexandru Nazare, care susține că măsura are rolul de a ajuta mai mulți români să își schimbe mașinile vechi și, în același timp, să susțină economia.

Decizia vizează bugetul Administrației Fondului pentru Mediu pentru anul 2026 și vine într-un moment în care interesul pentru programele dedicate achiziției de autoturisme noi rămâne ridicat.

Buget mai mare pentru Programul Rabla

Alexandru Nazare a anunțat că bugetul AFM a fost majorat astfel încât să poată susține atât programele deja existente, cât și investiții noi.

„Am majorat bugetul AFM pentru anul acesta, pentru ca mai mulţi români să îşi poată schimba maşinile vechi şi să susţinem în acelaşi timp economia. Am avizat bugetul Administraţiei Fondului pentru Mediu pentru 2026, cu o alocare în plus de 100 de milioane de lei pentru programul Rabla faţă de bugetul iniţial.”

Ministrul a explicat că finanțarea suplimentară va permite continuarea programelor Rabla Clasic și Rabla Plus, dar și susținerea altor proiecte importante.

„Bugetul AFM acomodează atât programele aflate deja în derulare, cât şi finanţări noi pentru investiţii publice şi proiecte cu impact direct: Rabla Clasic şi Rabla Plus, panouri fotovoltaice, eficienţă energetică în clădiri, staţii de încărcare, iluminat public eficient, reciclare, apă, canalizare şi gestionarea deşeurilor”, a scris Alexandru Nazare pe pagina sa de Facebook.

De ce a fost majorată finanțarea

Potrivit ministrului interimar al Finanțelor, Programul Rabla are un impact direct atât asupra populației, cât și asupra industriei auto și economiei.

Alexandru Nazare a explicat că programul contribuie la înlocuirea autoturismelor vechi și stimulează achizițiile de mașini noi, oferind în același timp stabilitate pentru piața auto.

„Pentru Rabla, am considerat important să majorăm alocarea. Programul are efect direct pentru oameni, pentru piața auto și pentru economie: susține înlocuirea mașinilor vechi, stimulează achizițiile și menține un flux de finanțare predictibil pentru un sector important.

În același timp, bugetul include finanțări pentru proiecte preluate din PNRR și investiții în infrastructură locală, centre de colectare, insule ecologice digitalizate și capacități de reciclare.

Este o decizie de buget responsabilă în contextul actual: menținem şi susținem programele care funcționează, finanțăm investiții concrete și direcționăm resursele acolo unde pot produce efecte concrete în economie şi pentru populație”, a scris ministrul interimar al Finanțelor pe pagina sa de socializare.