Roviniete false vândute pe internet. CNAIR avertizează cu privire la două site-uri

Tot mai mulți șoferi riscă să plătească degeaba taxa de drum și să se trezească ulterior cu amenzi, după apariția unor site-uri care pretind că vând roviniete valabile, deși nu sunt autorizate de autorități.

Compania Naţională de Administrare a Infrastructurii Rutiere a transmis un avertisment oficial privind o nouă schemă care a început să se răspândească online.

Potrivit CNAIR, două portaluri care operează pe internet încasează bani de la utilizatori pentru presupuse roviniete, însă percep și taxe suplimentare consistente.

CNAIR avertizează asupra unor site-uri neautorizate

Pe 20 mai, reprezentanții CNAIR au anunțat că au identificat două platforme online care pretind că vând roviniete în România fără să fie autorizate oficial.

Este vorba despre portalurile www.rovinietadigitala.ro și www.tollvignettes.com , care aparțin companiei Roadwise Group B.V. din Țările de Jos.

Autoritățile spun că aceste site-uri nu sunt autorizate de CNAIR pentru încasarea tarifului de utilizare a drumurilor.

Șoferii plătesc cu aproape 30% mai mult

Problema nu este doar faptul că utilizatorii sunt direcționați către platforme neautorizate. CNAIR avertizează că șoferii ajung să plătească și costuri suplimentare importante.

„La achiziţia unei roviniete de pe aceste portaluri, utilizatorii achită, pe lângă preţul rovinietei reglementat de legislaţia în vigoare (OG nr. 15/2002), un cost suplimentar de cca. 30% pentru o anume “Taxă de înregistrare””, avertizează CNAIR.

Astfel, oamenii plătesc mai mult decât tariful legal, fără să aibă garanția că rovinieta este emisă corect și înregistrată în sistem.

Cât ajunge să coste o rovinietă cumpărată de pe aceste site-uri

Potrivit informațiilor transmise de autorități, o rovinietă valabilă 12 luni pentru un autoturism costă oficial 254,02 lei atunci când este cumpărată prin canalele autorizate.

În schimb, aceeași taxă de drum cumpărată prin portalurile neautorizate ajunge la aproximativ 330 de lei.

În practică, șoferii pot plăti sume mai mari și tot să se trezească fără o rovinietă valabilă, riscând amenzi atunci când sunt verificați în trafic sau prin camerele automate.

CNAIR: cumpărați rovinieta doar din surse autorizate

Compania Naţională de Administrare a Infrastructurii Rutiere spune că nu își asumă nicio responsabilitate pentru achizițiile realizate prin intermediul acestor portaluri.

„CNAIR nu își asumă nicio responsabilitate cu privire la accesarea și achiziția de către utilizatori a rovinietelor de pe portaluri neautorizate de CNAIR.

Rugăm utilizatorii să achiziționeze rovinieta doar de pe portalul oficial al CNAIR, disponibil la adresa www.erovinieta.ro sau la distribuitorii autorizați, ale căror puncte de distribuție/portaluri web autorizate se regăsesc pe site-ul oficial al CNAIR la adresa http://www.cnadnr.ro/ro/puncte-de-distributie.” , cu atât mai mult cu cât emiterea rovinietei prin intermediul acestora nu este condiționată de plata unor taxe/tarife suplimentare față de cele reglementate de legislația în vigoare în România”, anunță compania pe site-ul oficial.