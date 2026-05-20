Restricții de circulație în București pentru concertul lui Max Korzh de pe Arena Națională. Ce zone vor fi afectate

Bucureștenii care tranzitează zona Arena Națională trebuie să se pregătească pentru restricții importante de circulație sâmbătă, 23 mai, când artistul belarus Max Korzh va susține un concert de amploare în Capitală.

Restricții în trafic

Autoritățile au anunțat că traficul rutier va fi restricționat gradual pe mai multe artere din apropierea stadionului, pentru siguranța participanților și buna desfășurare a evenimentului.

Potrivit Brigăzii Rutiere București, restricțiile vor fi aplicate între orele 08:00 și 23:00, în funcție de fluxul de spectatori și de condițiile din trafic.

Printre cele mai afectate zone se numără Bulevardul Basarabia, unde circulația va fi restricționată progresiv începând cu ora 14:00, între Bulevardul Chișinău și Strada Câmpia Libertății. Măsura vizează ambele sensuri de mers, atât dinspre Bulevardul Chișinău către Piața Hurmuzachi, cât și invers.

Tot de la ora 14:00 vor fi introduse restricții și pe Strada Maior Coravu, circulația urmând să fie reluată după încheierea concertului.

Pe Bulevardul Pierre de Coubertin, restricțiile vor intra în vigoare încă de la ora 08:00, pe segmentul dintre Strada Vatra Luminoasă și rondul de acces către stadion.

Ce au transmis autoritățile

De asemenea, traficul pe Strada Tony Bulandra va fi restricționat gradual începând cu ora 14:00 și până după finalizarea evenimentului.

Autoritățile recomandă șoferilor care nu participă la concert să evite zona Arenei Naționale și să folosească rute alternative pentru a preveni aglomerația.

Printre variantele recomandate pentru deplasare se numără Șoseaua Mihai Bravu, Șoseaua Iancului, Șoseaua Pantelimon și Bulevardul Unirii.

Reprezentanții Brigăzii Rutiere București îi sfătuiesc pe spectatorii concertului să utilizeze mijloacele de transport în comun pentru a evita blocajele din trafic și problemele legate de găsirea locurilor de parcare.

Totodată, șoferilor li s-a reamintit să nu oprească sau să staționeze neregulamentar în apropierea stadionului, pentru a permite accesul autospecialelor de intervenție.

Pietonii sunt sfătuiți să circule doar pe trotuare și să traverseze strada exclusiv prin locurile special amenajate, cu respectarea regulilor de siguranță rutieră.