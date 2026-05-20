Cine sunt protejații lui Ilie Bolojan. Milioane de euro în conturi, hotel de lux într-o zonă protejată de lege

Sursă: Realitatea PLUS

Potrivit unor surse judiciare, Gheorghe Bota, senator PNL, și Coraș Daniel, șeful Ocolului Silvic Codrii Beiușului, ar fi doi dintre protejații lui Ilie Bolojan. Pe numele celor doi ar exista un dosar la DNA Oradea, dar ținut la sertar.

Procurorii au deschis o anchetă după ce Bota și Coraș ar fi cumpărat împreună un hotel din stațiunea Padiș, în valoare de trei milioane de euro, potrivit surselor judiciare.

Totul s-ar fi întâmplat în anul 2023, și culmea, proprietarea ar fi fost construită în zona de protecție a Parcului Național Apuseni, iar acest lucru ar face, de fapt, obiectul anchetei care îi vizează pe cei doi. În timpul construirii imobilului, Bota ar fi folosit utilajele Primăriei Rieni, instituție pe care o conducea la acea vreme.

Doi ani mai târziu, în 2025, hotelul a fost scos la vânzare pentru 2,7 milioane de euro, dar nici până acum nu a fost cumpărat.

Potrivit surselor judiciare, Gheorghe Bota ar fi candidat la Senat pe lista PNL după 16 ani ca primar în Rieni din cauza acestui dosar, care a fost deschis inițial in rem și apoi lăsat deoparte. Sursele mai susțin că Bota este apropiat de premierul demis Ilie Bolojan și că i-ar fi cerut ajutorul pentru a ajunge în Parlament, astfel încât să beneficieze de imunitate.



De altfel, procurorul care se ocupa de dosarul celor doi ar fi devenit magistrat de legătură al României în Italia, tocmai ca să nu se ocupe de anchetă, spun sursele judiciare.

Declarație de avere impresionantă

Senatorul Bota are o avere uriașă, deşi toată viața a fost bugetar, întâi ca profesor de matematică, apoi ca primar. Potrivit declarației de avere, Gheorghe Bota are 4 terenuri intravilane în Ghighișeni, Budureasa și Oradea, 2 agricole în Ghighișeni și Rieni, o casă în Ghighișeni și una în Ștei, unde deține și un apartament, plus încă două în Oradea.





Potrivit unor documente cadastrale, primăria comunei Rieni, condusă de Gheorghe Bota, ar fi făcut un schimb de terenuri cu familia Mudura, proprietara cunoscutului mall din Oradea și apropiată de premierul demis Ilie Bolojan. Concret, familia Mudura ar fi primit de la administrația locală un teren „pășune” aflat într-o zonă protejată, de 30.000 de metri pătrați. Iar la schimb ar fi oferit administrației locale un alt teren cu o suprafață de aproximativ 41.000 de metri pătrați. Schimbul ridică mari semne de întrebare, ținând cont că terenul primit de familia Mudura e mult mai scump față de cel oferi la schimb administrației locale.





Asta pentru că terenurile aflate într-o arie protejată au valori relativ mici - undeva la 4-5 euro pe metrul pătrat. În schimb, terenurile aflate în zone unde se poate construi turistic costă undeva la 100 de euro pe metrul pătrat. Mai mult, zona respectivă este chiar lângă hotelul construit de senatorul PNL în Padiș, spun jurnaliștii.

Daniel Coraș, cercetat pentru furt

Dezvăluiri incredibile sunt și despre partenerul de afaceri a lui Gheorghe Bota. Daniel Coraş, şeful Ocolului Silvic Codrii Beiuşului, a fost cercetat pentru furt, după ce în 2022 a fost prins cu instalația electrică a vilei sale racordată ilegal la cea care asigura iluminatul public al comunei Buntești. Doi ani mai târziu, în 2024, Parchetul Beiuș i-a clasat dosarul.



Un schimb de terenuri a făcut și Daniel Coraș cu primăria comunei Lunca, condusă, culmea, tot de un liberal. Mai exact, Daniel Coraș ar fi primit două terenuri intravilane, în suprafață totală de aproximativ 2.000 de metri pătrați.



Iar la schimb ar fi oferit administrației locale trei terenuri extravilane, categoria pășune, fiecare de câte 380 metri pătrați.



La fel ca și în cazul lui Gheorghe Bota, și aici primăria comunei Lunca a ieșit în pierdere, ținând cont de suprafața terenurilor și valoarea lor economică.