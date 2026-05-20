Trump își „blindează” Casa Albă: noua sală de bal va avea bază pentru drone pe acoperiș

Marea sală de bal pe care președintele Statelor Unite, Donald Trump, o construiește la Casa Albă va include o bază pentru drone pe acoperiș, a explicat miercuri liderul republican.

'Construiesc sala de bal. Este un complex militar. Acoperișul este un port pentru drone. Este o poziție militară puternică pentru oamenii noștri', a declarat presei președintele Trump înainte de a urca într-un avion cu destinația Connecticut, unde urma să participe la un eveniment.



Sala, cu o capacitate de aproximativ o mie de persoane, va avea de asemenea șase etaje subterane destinate unui spital militar și unor centre de cercetare.



Clădirea, în stil neoclasic și cu dimensiuni semnificativ mai mari decât cele ale reședinței prezidențiale, va fi amplasată pe locul ocupat de Aripa de Est a Casei Albe, a cărei demolare a fost ordonată de președinte anul trecut, ceea ce a stârnit critici din partea grupurilor de apărare a patrimoniului istoric.



Costul lucrărilor a generat, de asemenea, controverse, deoarece proiectul a fost anunțat cu un buget inițial de 200 de milioane de dolari, care deja s-a dublat, ajungând la 400 de milioane.



Deși Donald Trump susține că proiectul va fi finanțat cu bani proprii și cu contribuții din partea unor donatori privați, iar contribuabilii americani nu vor suporta niciun cost, republicanii din Congres doresc să aprobe o sumă de un miliard de dolari pentru a asigura securitatea complexului.



Republicanul Donald Trump, fost magnat imobiliar, și-a propus să își lase amprenta asupra capitalei Washington și a inițiat mai multe proiecte, printre care construirea unui mare arc de triumf pentru a marca 250 de ani de independență a Statelor Unite.