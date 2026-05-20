Accident grav în Iași. Cinci persoane rănite, printre care trei copii mici

Cinci persoane, dintre care trei copii cu vârste de doi, trei și cinci ani, au ajuns miercuri la spital în urma unui accident rutier produs pe un bulevard din municipiul Iași.

Coliziunea a avut loc între două autoturisme pe ruta dintre bulevardul Socola și Podul de Piatră. Șoferul unuia dintre vehicule, un tânăr de 26 de ani, s-a ciocnit cu o mașină condusă de un bărbat de 45 de ani, în care se aflau o femeie de 36 de ani și cei trei copii ai săi.

Tânărul de 26 de ani a fost transportat la Spitalul „Sfântul Spiridon” pentru îngrijiri medicale. Femeia a ajuns la Spitalul de Neurochirurgie din Iași cu diverse traumatisme, potrivit medicului Diana Cimpoeșu, coordonator UPU-SMURD Iași.

Cei trei copii au fost duși la Spitalul „Sfânta Maria”, unul dintre ei fiind proiectat în afara mașinii în urma impactului. La momentul preluării de către echipajele medicale, copilul era conștient.

Ambii șoferi au fost testați cu aparatul alcooltest, rezultatele fiind negative. Polițiștii au deschis un dosar penal pentru vătămare corporală din culpă.