Incendiu la locomotiva unui tren pe ruta Râmnicu Vâlcea - Sibiu. Pasagerii au fost evacuați, iar traficul pe DN7 a fost blocat

Un incendiu a izbucnit miercuri seară la locomotiva unui tren care circula pe ruta Râmnicu Vâlcea - Sibiu, în zona localității Câineni, județul Vâlcea. Din cauza degajărilor de fum și a intervenției echipajelor de salvare, atât traficul feroviar, cât și circulația rutieră pe DN7 au fost temporar oprite.

Ce au anunțat oamenii legii?

Potrivit informațiilor transmise de Inspectoratul pentru Situații de Urgență Vâlcea, incendiul s-a manifestat la partea electrică a locomotivei diesel.

La fața locului au intervenit de urgență pompierii din cadrul Stației Brezoi, cu două autospeciale de stingere cu apă și spumă. Salvatorii au reușit să localizeze rapid focul și să îl lichideze înainte ca acesta să se extindă la întreaga garnitură.

Autoritățile au precizat că nu au existat victime, iar toți călătorii au fost evacuați în siguranță.

Incidentul s-a produs pe Secția de cale ferată 201, între stațiile CF Cornet și Câineni, la kilometrul feroviar 343+400 de metri, conform datelor furnizate de Centrul Infotrafic al Poliției Române.

Din cauza poziționării căii ferate în apropierea carosabilului, autoritățile au decis oprirea circulației rutiere pe ambele sensuri ale DN7, una dintre cele mai circulate artere dintre sudul țării și Sibiu, pentru a permite intervenția pompierilor și eliminarea oricărui risc.

Traficul feroviar a fost suspendat pe ambele fire de circulație, iar CFR a trimis o altă locomotivă pentru tractarea garniturii afectate.

Pompierii au continuat intervenția pentru îndepărtarea efectelor negative produse de incendiu și verificarea zonei afectate.

Autoritățile estimau reluarea circulației feroviare și rutiere după ora 20:00, în funcție de finalizarea intervenției și de condițiile de siguranță din teren.