OMS anunță că un vaccin împotriva actualei tulpini de Ebola ar putea fi disponibil abia peste nouă luni

Organizația Mondială a Sănătății (OMS) avertizează că un vaccin împotriva actualei tulpini de Ebola nu va fi disponibil în cel puțin nouă luni, în condițiile în care focarul se extinde în estul Republicii Democrate Congo și a ajuns deja în Uganda.

Este vorba despre specia Bundibugyo a virusului Ebola, pentru care nu există în prezent niciun vaccin aprobat, relatează BBC. Consilierul OMS Vasee Moorthy a precizat că două vaccinuri candidate sunt în dezvoltare, însă niciunul nu a trecut încă prin teste clinice.

Sute de cazuri suspecte, zeci de morți

Directorul general al OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, a anunțat aproximativ 600 de cazuri suspecte și 139 de decese suspecte. Până în prezent, 51 de cazuri au fost confirmate în Republica Democrată Congo, iar alte două în Uganda, unul dintre pacienții din Uganda decedând ulterior.

Focarul este concentrat în provinciile Ituri și North Kivu din estul RD Congo. OMS a declarat duminică urgență de sănătate publică de interes internațional, precizând totodată că situația nu este considerată, în acest moment, o pandemie. „Riscul epidemiei este ridicat la nivel național și regional, dar scăzut la nivel global”, a transmis organizația.

Oficialii OMS avertizează că amploarea reală a epidemiei ar putea fi semnificativ mai mare, deoarece virusul a fost detectat târziu.

Spitale suprasolicitate, personal fără echipamente

Cadrele medicale locale semnalează că unele spitale sunt deja la limita capacității, iar personalul lucrează fără echipamente de protecție suficiente. Programul Medici Fără Frontiere a transmis că mai multe centre medicale au rămas fără locuri pentru pacienții suspecți de Ebola.

Identificarea rapidă a cazurilor este îngreunată de faptul că primele simptome ale bolii, febră, dureri musculare, stare generală alterată, seamănă cu cele ale malariei sau febrei tifoide. Virusul se transmite prin contact direct cu fluidele corporale și poate provoca hemoragii severe și insuficiență de organ.