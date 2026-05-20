Primar UDMR, prins cu mita în mână de procurorii lui Kovesi. Cât era „comisionul” din contract

Un primar din județul Bihor a fost prins în flagrant de procurorii europeni în timp ce încasa zeci de mii de euro mită pentru un contract finanțat din bani europeni. Este primul flagrant realizat în România de Parchetul European condus de Laura Codruța Kovesi, iar cazul provoacă deja un val de reacții în administrația locală.

Edilul vizat este Kocza Istvan, primarul UDMR al comunei Buduslău, acuzat că a cerut bani unei firme pentru a facilita derularea unui proiect european și pentru a urgenta plățile aferente lucrărilor.

Procurorii europeni l-au prins în timp ce primea aproape 29.000 de euro

Potrivit informațiilor transmise de Parchetul European, primarul bihorean a fost prins marți în flagrant în momentul în care primea aproximativ 28.800 de euro, parte dintr-o sumă totală de 38.500 de euro pe care ar fi solicitat-o drept mită.

Ancheta este coordonată de biroul EPPO din Timișoara, iar procurorii susțin că banii erau ceruți în legătură cu executarea unui contract finanțat din fonduri europene pentru modernizarea infrastructurii rutiere agricole din comună.

Instituția condusă de Laura Codruța Kovesi a precizat miercuri că edilul este cercetat pentru corupere pasivă și a fost deja plasat sub control judiciar.

”Într-o anchetă condusă de Parchetul European (EPPO) din Timișoara, primarul orașului Buduslău (județul Bihor) a fost plasat ieri sub control judiciar și acuzat de corupere pasivă, în cadrul unei anchete în curs privind executarea unui contract finanțat de UE pentru îmbunătățirea infrastructurii rutiere agricole”, au transmis procurorii europeni.

Contractul european valora aproximativ 770.000 de euro

Conform anchetatorilor, totul ar fi început în octombrie 2025, când primarul ar fi solicitat reprezentantului companiei implicate în proiect un comision ilegal reprezentând 5% din valoarea contractului.

În paralel cu funcția de edil, Kocza Istvan avea și rolul de responsabil financiar al autorității locale, ceea ce îi oferea influență directă asupra derulării și plăților din proiect.

Parchetul European a explicat că valoarea totală a contractului era de aproximativ 770.000 de euro, adică aproape 4 milioane de lei, iar mita solicitată s-ar fi ridicat la 38.500 de euro.

”Dovezile adunate până în prezent arată că, începând cu octombrie 2025, primarul, care a acționat și ca responsabil financiar al autorității locale, a solicitat unui reprezentant al companiei o mită egală cu 5% din valoarea contractului, fără TVA. Contractul în sine valora aproximativ 770.000 euro (4 milioane lei), ceea ce înseamnă că mita solicitată a fost de 38.500 euro (200.000 lei). În schimb, primarul ar fi promis că va asigura buna desfășurare a contractului și că va accelera plățile pentru lucrările finanțate din Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurală (FEADR)”, a precizat EPPO.

Banii ar fi fost încasați în mai multe tranșe

Potrivit procurorilor europeni, suma totală ar fi fost plătită treptat, iar ultima tranșă ar fi fost cea care a dus la organizarea flagrantului.

”Funcționarul public a primit întreaga sumă în mai multe tranșe, inclusiv aproximativ 28.800 euro (150.000 lei) pe 19 mai 2026, când a fost prins în flagrant”, au transmis anchetatorii.

După intervenția procurorilor, edilul a fost pus sub control judiciar pentru o perioadă de 60 de zile.

În această perioadă, el nu are voie să părăsească țara și nici să își exercite atribuțiile de primar.

Mai multe structuri de poliție au participat la operațiune

Operațiunea care a dus la prinderea în flagrant a fost realizată cu sprijinul mai multor structuri specializate din România.

Conform Parchetului European, la anchetă participă Structura de sprijin a procurorilor europeni delegați în România, Brigada de Operațiuni Speciale Timișoara, Inspectoratul de Poliție Județean Arad – Serviciul de Investigare a Crimelor Economice și Brigada de Combatere a Criminalității Organizate Timișoara.

Cazul este considerat unul extrem de important, fiind primul flagrant organizat în România de procurorii EPPO în cadrul unei anchete de corupție legate de fonduri europene.