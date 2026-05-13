Gafă colosală: Oana Gheorghiu vrea consultanță de la procurori

Oana Gheorghiu amestecă aparatul administrativ cu cel juridic. Vicepremierul demis vrea să se consulte cu procurorii în cazul neregulilor descoperite la companiile de stat.

Gheorghiu a afirmat că, pentru a sesiza organele de anchetă, ar fi nevoie de „dovezi mai adânci” și că urmează o întâlnire cu „cineva de la Parchet” pentru ca reprezentanții Guvernului să înțeleagă „cât de mult” trebuie să aibă ca informații înainte de a face o sesizare.

Oana Gheorghiu întreabă procurorii dacă încalcă legea

„Noi putem să sesizăm niște situații care din perspectiva noastră sunt de verificat.

Corpul de Control al premierului, i-am trimis tot ce noi am identificat ca fiind probleme și am avut o colaborare foarte bună. Corpul de Control la fel.

Am primit de la Corpul de Control informații. Să sesizăm organele de anchetă, avem nevoie de niște dovezi mai adânci. Urmează să facem și asta, să punem cap la cap și să avem o întâlnire cu cineva de la Parchet în care să înțelegem mai mult... cât de mult trebuie noi să avem informații, pentru că e adevărat la momentul ăsta nu avem niște informații atât de evidente în care să spun - aici 100% s-a furat.”, a declarat Oana Gheorghiu.