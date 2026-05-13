Atac la președinte din partea șefului USR. Dezacord total

Dominic Fritz l-a atacat pe Nicușor Dan și a declarat că un guvern tehnocrat reprezintă doar un paravan pentru ca PSD să-și exercite puterea. Totul după ce șeful statului a susținut că există posibilitatea să desemneze un premier din afara partidelor.

Liderul USR a declarat: „Adevărul este că acest scenariu, al unui guvern tehnocrat, eu nu l-am înțeles. Pare un paravan pentru ca PSD să poată să continue să exercite putere. Asta e rău pentru țară, iar dacă PSD vrea să guverneze trebuie să fie la vedere, să vadă oamenii cu ce soluții vin și să și le asume, nu să se ascundă în spatele unor presupuși tehnocrați.

Există varianta, dar nu am vota. PSD e partidul care a inițiat moțiunea și a votat-o împreună cu prietenii de la AUR. Noi, din partea USR, nu mai avem încredere în soluțiile propuse de PSD și nu le putem gira cu votul nostru.” - a transmis Dominic Fritz.