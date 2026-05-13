Pauliuc, despre programul SAFE: „Să integrăm producătorii români!”

Sursă: Realitatea PLUS

Președinta Comisiei de apărare din Senat, Nicoleta Pauliuc, cere că România să producă echipamente militare de apărare și să integreze furnizori autohtoni în lanțurile globale de producție.

Nicoleta Pauliuc cere ca tehnica militară să fie produsă în România

Nicoleta Pauliuc a transmis un mesaj către producătorii aliați ai țării noastre.

„România nu vă cere doar contracte, vă propune o relație. Veniți să produceți cu noi, nu doar să vindeți. Veniți să integrați furnizori români în lanțurile voastre globale, să construim împreună capacitățile de care România și Europa au nevoie”, a fost mesajul președinta Comisiei de apărare din Senat.

Nicoleta Pauliuc mai spune că programul SAFE nu este un instrument financiar, ci este o decizie politică europeană care, pentru prima dată leagă banii de capacitatea industrială locală.