Gospodăriile care produc alcool pentru consum propriu ar putea scăpa de accize. Camera Deputaților a adoptat proiectul

Camera Deputaților a adoptat un proiect de lege care prevede scutirea de la plata accizelor pentru băuturile alcoolice tradiționale produse în gospodării pentru consum propriu, în limita a 200 de litri anual. Proiectul, care modifică prevederi din Codul fiscal, a fost aprobat miercuri cu majoritate de voturi și merge spre promulgare.

Actul normativ transpune o directivă europeană privind regimul special de TVA pentru întreprinderile mici, însă în cadrul dezbaterilor parlamentare au fost introduse și amendamente referitoare la producția tradițională de alcool în gospodării.

Vești bune pentru gospodari

Potrivit formei adoptate de Parlament, băuturile alcoolice tradiționale produse pentru consum propriu nu vor mai fi supuse accizelor, dacă se încadrează în limita de 200 de litri anual pentru fiecare gospodărie înscrisă în Registrul agricol și dacă produsele nu sunt destinate comercializării.

Textul adoptat prevede că această cantitate nu va fi luată în calcul la stabilirea limitelor aplicabile micilor producători independenți de băuturi fermentate. De asemenea, normele metodologice urmează să stabilească documentele necesare pentru evidența și justificarea cantităților produse.

În paralel, proiectul aduce și modificări importante privind plafonul de scutire de TVA pentru întreprinderile mici. Începând cu 1 septembrie 2026, plafonul va crește de la 300.000 de lei la 395.000 de lei.

Astfel, firmele mici din România care au o cifră de afaceri sub acest prag vor putea beneficia de regimul special de TVA inclusiv în alte state membre ale Uniunii Europene, dacă nu depășesc plafonul european de 100.000 de euro.

Dezbaterile din Parlament au fost tensionate, mai mulți deputați criticând modul în care au fost introduse amendamentele privind alcoolul tradițional.

Deputatul Adrian Cozma a declarat că susține măsurile dedicate produselor tradiționale și satului românesc, însă consideră că proiectul are probleme de redactare și ar putea fi dificil de aplicat în practică.

Tradiții românești păstrate

La rândul său, deputatul Mircea Vasile Govor, autor al amendamentelor, a afirmat că votul reprezintă un gest de respect pentru gospodăriile care au păstrat tradițiile românești și au continuat producția de băuturi tradiționale precum pălinca.

Critici au venit și din partea opoziției. Deputatul Andrei George Plujar a avertizat că România riscă o procedură de infringement din partea Uniunii Europene, susținând că majorarea limitei de la 50 la 200 de litri ar putea intra în conflict cu legislația europeană.

De asemenea, deputatul Vass Levente a atras atenția asupra impactului consumului excesiv de alcool, afirmând că limita propusă este foarte mare.

În replică, liderul George Simion a susținut că măsura vine în sprijinul micilor producători și corectează erori legislative anterioare privind transpunerea directivei europene.

Proiectul privind modificarea Camerei Deputaților și aprobarea modificărilor la Codul fiscal a trecut deja de Senat, iar Camera Deputaților a avut rol de for decizional.