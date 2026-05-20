Mesajul Secretarului Rubio adresat poporului cuban de Ziua Independenței

Sursă: Realitatea.net

Astăzi, Secretarul de Stat Marco Rubio a transmis un mesaj video poporului cuban, reafirmând sprijinul neabătut al Statelor Unite pentru poporul cuban în căutarea sa de libertate, demnitate și autodeterminare.

În declarațiile sale, secretarul Rubio a abordat suferințele continue îndurate de poporul cuban după 67 de ani de tiranie, cenzură și abuzuri ale drepturilor omului comise de regimul ilegitim .

Traducerea de curtoazie a mesajului video al Secretarului

„Într-o zi ca aceasta, în 1902, drapelul cuban a fâlfâit pentru prima dată deasupra unei țări independente. Dar știu că astăzi, voi, cei care numiți insula acasă, treceți prin greutăți de neimaginat. Astăzi vreau să vă împărtășesc adevărul despre motivul suferințelor voastre. Și vreau să vă spun ce oferim noi, în SUA, pentru a vă ajuta nu doar să ameliorați criza actuală, ci și să construiți un viitor mai bun.

Motivul pentru care sunteți nevoiți să supraviețuiți 22 de ore pe zi fără electricitate nu este un „blocaj” petrolier din partea SUA. Așa cum știți mai bine decât oricine, suferiți din cauza penelor de curent de ani de zile.

Adevăratul motiv pentru care nu aveți electricitate, combustibil sau hrană este că cei care controlează țara voastră au jefuit miliarde de dolari, fără ca nimic să fie folosit pentru a ajuta poporul.

Acum treizeci de ani, Raúl Castro a fondat o companie numită GAESA. Această companie este deținută și administrată de Forțele Armate și are venituri de trei ori mai mari decât bugetul actual al guvernului vostru. Astăzi, în timp ce voi suferiți, acești oameni de afaceri dețin active de 18 miliarde de dolari și controlează 70% din economia Cubei. Ei profită din hoteluri, construcții, bănci, magazine și chiar din banii pe care rudele voastre vi-i trimit din SUA — totul, absolut totul trece prin mâinile lor. Din acele remitențe rețin un procent, dar din profiturile GAESA nimic nu ajunge la voi.

În loc să folosească banii pentru a cumpăra petrol, ca toate celelalte țări din lume, au depins de petrolul gratuit al lui Hugo Chávez și Maduro pentru a păstra banii. Dar acum că petrolul gratuit a încetat să mai vină, cumpără combustibil pentru generatoarele și vehiculele lor, în timp ce poporului i se cere să se sacrifice.

În loc să folosească banii pentru a întreține și moderniza centralele electrice deteriorate, îi folosesc pentru a construi mai multe hoteluri pentru străini și pentru a-și trimite rudele să trăiască în lux la Madrid și chiar aici, în Statele Unite.

Astăzi, Cuba nu este condusă de nicio „revoluție”. Cuba este condusă de GAESA. Un „stat în stat” care nu răspunde în fața nimănui și acumulează profiturile afacerilor sale în beneficiul unei mici elite. Iar singurul rol jucat de așa-numitul „guvern” este să vă ceară să continuați să faceți „sacrificii” și să-i reprime pe cei care îndrăznesc să se plângă.

Președintele Trump oferă o nouă relație între SUA și Cuba. Dar aceasta trebuie să fie direct cu voi, poporul cuban, nu cu GAESA.

În primul rând, oferim 100 de milioane de dolari în alimente și medicamente pentru voi, oamenii. Dar acestea trebuie distribuite direct poporului cuban de către Biserica Catolică sau alte grupuri caritabile de încredere. Nu furate de GAESA pentru a fi vândute în unul dintre magazinele lor.

Dar poporul cuban nu este interesat de caritate permanentă. Vreți oportunitatea de a trăi în propria țară la fel cum trăiesc rudele voastre în SUA sau în alte țări ale lumii.

Astăzi, din media până în entertainment, din sectorul privat până în politică, și din muzică până în sport, cubanii au ajuns în vârful practic al TUTUROR industriilor, în toate țările, cu o singură excepție… Cuba.

Astăzi în Cuba, doar cei apropiați de elita GAESA sau care fac parte din ea pot deține afaceri profitabile.

Dar Președintele Trump oferă o nouă cale între SUA și o nouă Cubă.

O nouă Cubă în care voi, cubanul de rând, și nu doar GAESA, puteți deține o benzinărie sau un magazin de haine, sau un restaurant.

O nouă Cubă în care voi, și nu doar GAESA, puteți deschide o bancă sau puteți avea o companie de construcții.

O nouă Cubă în care voi, și nu doar Partidul Comunist din Cuba, puteți deține un post de televiziune sau un ziar.

O nouă Cubă în care puteți critica un sistem care eșuează, fără teama de a fi închiși sau forțați să vă părăsiți insula.

Și o nouă Cubă în care aveți o oportunitate reală de a alege cine vă guvernează țara și de a vota pentru înlocuirea lor dacă nu își fac treaba.

Acest lucru nu este imposibil. Toate acestea există în Bahamas, Republica Dominicană, Jamaica și chiar la doar 90 de mile distanță, în Florida. Dacă a deține propria afacere și a avea dreptul la vot este posibil în jurul Cubei, de ce nu este posibil pentru voi în Cuba?

În SUA suntem pregătiți să deschidem un nou capitol în relația dintre popoarele și țările noastre.

Și, în prezent, singurul obstacol din calea unui viitor mai bun sunt cei care controlează țara voastră.”