Noua țeapă care sperie românii: „Sunt polițist și cineva a făcut un credit pe numele dumneavoastră”. Cum ajung victimele să piardă zeci de mii de euro

O nouă metodă de înșelăciune face victime în România, iar infractorii profită de panică și de încrederea oamenilor în autorități pentru a le goli conturile. Escrocii se prezintă drept polițiști și îi sună pe oameni susținând că cineva încearcă să facă împrumuturi pe numele lor.

Totul începe cu un apel aparent oficial, în care victima este avertizată că identitatea i-ar fi fost furată și că este nevoie urgentă de anumite „proceduri” pentru blocarea fraudei. În realitate, întreaga poveste este construită pentru a manipula și speria persoana apelată.

În multe cazuri, cei care cad în capcană ajung să transfere sume uriașe către infractori, inclusiv prin intermediul bancomatelor pentru criptomonede.

„Sunt polițist la Secția 23”. Cum începe înșelătoria

Schema este construită astfel încât apelul să pară cât mai credibil. Telefonul sună, iar la capătul firului vorbește un bărbat care pretinde că lucrează în Poliție. Își da un nume fictiv și încearcă un ton cât mai credibil. Cu toate acestea, în momentul în care i se pun mai multe întrebări și este verificat atent, tonul conversației se schimbat brusc și escrocul închide telefonul.

Escrocii folosesc identitatea unor polițiști reali

În cazul prezentat, numele folosit de infractor aparține unui polițist care lucrează într-adevăr la Secția 23 din București, ceea ce arată că escrocii încearcă să își construiască povești cât mai convingătoare.

Specialiștii spun că metodele utilizate de grupările de criminalitate informatică au devenit tot mai sofisticate, iar tehnologia le permite atacatorilor să afișeze pe telefon aproape orice număr sau identitate doresc.

Cum funcționează manipularea tehnică a apelurilor

Experții în securitate cibernetică explică faptul că infractorii folosesc aplicații și servere speciale pentru a masca numărul real de telefon și pentru a afișa alte date către victimă.

Sorin Stănică, specialist în prevenirea infracțiunilor cibernetice, a explicat pentru tvrinfo mecanismul folosit de atacatori.

„Atacatorul inițiază apelul telefonic prin intermediul unui server, unei aplicații. Această aplicație inițiază apelul prin acest server, înainte ca apelul să ajungă la operatorul de telefonie mobilă. În astfel de situații, persoana apelată vede numărul pe care atacatorul alege să-l afișeze și nu numărul real.”

Potrivit specialiștilor, multe dintre aceste grupări funcționează ca adevărate centre de apeluri clandestine, unde zeci de persoane sunt plătite pentru a suna potențiale victime și pentru a le manipula psihologic.

Victimele ajung să își retragă singure banii din conturi

Polițiștii spun că, în cele mai multe situații, oamenii realizează că au fost păcăliți abia după ce pierd sume importante de bani.

Victimele sunt convinse să urmeze instrucțiuni aparent urgente și oficiale: să retragă bani din conturi, să îi transfere în alte conturi sau chiar să îi depună în ATM-uri pentru criptomonede.

Autoritățile avertizează că aceasta este una dintre metodele preferate de infractori pentru a face banii foarte greu de recuperat ulterior.

Poliția Capitalei: „Nu oferim niciodată astfel de indicații”

Șeful Poliției Capitalei, chestorul Bogdan Berechet, a transmis un avertisment clar pentru populație și le cere oamenilor să nu ofere informații bancare necunoscuților și să nu permită accesul de la distanță la dispozitivele lor.

„Recomandăm cetățenilor să nu furnizeze date bancare și să nu permită acces de la distanță persoanelor necunoscute. Să sesizeze imediat autoritățile dacă suspectează o fraudă și să nu urmeze indicații neobișnuite, precum cele de a retrage bani din cont și a-i depune în anumite ATM-uri cripto.”

Poliția reamintește că instituția nu solicită niciodată bani cetățenilor pentru desfășurarea unor investigații și nu cere transferuri financiare pentru „blocarea” unor fraude.

Orice apel în care cineva pretinde că este polițist și cere bani, date bancare sau transferuri urgente trebuie tratat imediat ca o posibilă tentativă de înșelăciune.