Sondaj: Peste jumătate dintre angajații români sunt nemulțumiți de salariu. 57% iau în calcul schimbarea locului de muncă

Sursă: Realitatea.net

Mai mult de jumătate dintre angajații români spun că sunt nemulțumiți de salariul pe care îl primesc, iar 57% se declară deschiși să își schimbe locul de muncă în următoarele șase luni, potrivit unui amplu sondaj realizat de platforma Undelucram.ro, parte a rețelei wherewework.

Studiul a fost desfășurat în perioada 30 martie - 30 aprilie 2026 și a inclus răspunsurile a 5.173 de profesioniști din România, din domenii precum IT, banking, sănătate, agricultură, producție industrială, comerț sau servicii.

Mai mulți angajați sunt nemulțumiți de salariu

Datele cercetării arată că nemulțumirea salarială rămâne una dintre cele mai mari probleme de pe piața muncii. Aproximativ 52% dintre respondenți spun că nu sunt mulțumiți de veniturile actuale, dintre care 19,2% se declară foarte nemulțumiți.

În același timp, 55,7% consideră că salariul lor este sub nivelul pieței comparativ cu persoane care au experiență similară, iar aproape jumătate dintre angajați afirmă că nu sunt remunerați corect pentru munca depusă.

Presiunea financiară este resimțită tot mai puternic de angajați. Aproape 45% dintre participanți au indicat diferența dintre salariu și costul vieții drept principală sursă de stres financiar. Totodată, 43,3% spun că puterea lor de cumpărare este mai slabă decât în urmă cu un an.

Sondajul arată și că peste o treime dintre respondenți susțin că salariul le acoperă doar cheltuielile de bază sau nu le ajunge nici măcar pentru acestea. Doar 5% afirmă că beneficiază de un nivel ridicat de confort financiar.

În ceea ce privește așteptările salariale, cei mai mulți angajați consideră că ar avea nevoie de o majorare între 11% și 20% pentru a simți că sunt plătiți corect. Aproape un sfert dintre participanți spun însă că ar avea nevoie de creșteri salariale de peste 20%.

De ce vor românii să-și schimbe locul de muncă?

Potrivit studiului, salariul rămâne principalul motiv pentru care românii și-ar schimba jobul. Aproximativ 64% dintre respondenți au declarat că ar accepta o nouă ofertă de muncă dacă ar primi un venit mai mare.

Pe locurile următoare în topul motivelor pentru schimbarea angajatorului se află stabilitatea profesională, oportunitățile de dezvoltare în carieră, programul flexibil și un mediu de lucru mai bun.

Cercetarea relevă și o stare accentuată de nesiguranță în rândul angajaților. Peste jumătate dintre respondenți spun că sunt îngrijorați de posibilitatea unor concedieri, iar mai mult de o treime afirmă că nu se simt siguri pe actualul loc de muncă pentru următoarele 12 luni.

Un alt capitol analizat în studiu a fost impactul inteligenței artificiale asupra pieței muncii. Percepțiile românilor sunt împărțite: 21,8% văd AI-ul ca pe un instrument care le poate crește productivitatea, în timp ce 33,4% cred că tehnologia le va modifica semnificativ responsabilitățile profesionale.

Totodată, 17,5% dintre participanți percep inteligența artificială ca pe o amenințare pentru stabilitatea lor profesională, iar aproape 20% consideră că aceasta nu va avea un impact major asupra activității lor.

CEO-ul wherewework Group, Costin Tudor, a declarat că rezultatele reflectă o schimbare profundă în relația dintre angajați și angajatori.

Potrivit acestuia, presiunea financiară, dorința de mobilitate și discuțiile despre inteligența artificială sunt teme dominante în piața muncii din România, iar companiile care vor înțelege aceste transformări vor avea cele mai mari șanse să păstreze angajații valoroși.