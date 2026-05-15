Chinezii au construit robotul uriaș din filmele SF. Dărâmă ziduri, se transformă din mers și poate fi pilotat de un om din interior

Ceea ce până acum părea posibil doar în universul filmelor SF și al serialelor japoneze cu roboți gigantici începe să devină realitate. O companie din China a prezentat oficial primul robot uriaș care poate fi pilotat direct de un om din interior.

Gigantul chinez din domeniul roboticii, Unitree, a atras atenția întregii lumi după ce a dezvăluit modelul GD01, o creație care amintește imediat de costumele mecanizate din Gundam sau de roboții gigantici din Pacific Rim.

Spre deosebire de alte proiecte experimentale prezentate în trecut, noul GD01 este anunțat drept primul robot a pregătit pentru producție de serie.

Imaginile cu robotul au devenit virale

Interesul uriaș pentru proiect a explodat după publicarea unui videoclip devenit viral pe rețelele sociale chinezești.

În imagini, directorul companiei Unitree, Wang Xingxing, poate fi văzut urcând în cabina robotului și controlând direct giganticul mecanism. Robotul se deplasează, schimbă pozițiile de mers și chiar sparge pereți în timpul demonstrației.

Filmarea a alimentat imediat comparațiile cu filmele SF și anime-urile japoneze care au inspirat generații întregi de fani ai roboților gigantici.

Pentru mulți pasionați de tehnologie, acesta este primul moment în care ideea unui „robot pilotabil” pare să iasă cu adevărat din zona fanteziei.

Robotul se poate transforma din mers

Unul dintre cele mai impresionante elemente ale modelului GD01 este capacitatea de transformare.

Robotul are aproximativ 2,7 metri înălțime și o greutate de aproape 500 de kilograme, inclusiv operatorul uman aflat în interior.

La apăsarea unui buton, sistemul poate trece din modul biped, în care merge pe două picioare, într-un mod cvadruped, deplasându-se pe patru membre pentru mai multă stabilitate și mobilitate.

Această transformare fluidă este una dintre caracteristicile care diferențiază modelul Unitree de alte încercări similare prezentate în ultimii ani.

Costă cât o vilă de lux

Deocamdată, tehnologia viitorului nu este deloc ieftină.

Compania chineză a anunțat că prețul de pornire pentru un astfel de mecha este de 3,9 milioane de yuani, echivalentul a aproximativ 650.000 de dolari.

Suma a provocat imediat discuții aprinse online, mulți fani spunând că robotul este inaccesibil pentru publicul larg.

Reprezentanții Unitree au explicat însă că firma încearcă în continuare să optimizeze procesul de producție pentru a reduce costurile și pentru a face sistemul mai accesibil în viitor.

Entuziasm uriaș, dar și multe întrebări

Chiar dacă lansarea oficială a modelului GD01 nu a fost încă anunțată, noul robot a devenit deja unul dintre cele mai comentate proiecte tehnologice ale momentului.

Mulți internauți s-au declarat fascinați de posibilitatea de a conduce într-o zi propriul costum mecanizat inspirat din Gundam.

Alții au atras însă atenția asupra problemelor practice care apar în lumea reală. Printre cele mai discutate aspecte se numără dificultatea de a urca și coborî rapid din robot, autonomia bateriei și utilitatea concretă a unui astfel de sistem în afara demonstrațiilor spectaculoase.

Chiar și așa, apariția modelului GD01 arată cât de repede începe să se apropie realitatea de universul tehnologic imaginat timp de decenii în filmele și jocurile SF.