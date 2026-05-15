Telefoanele vechi aruncate prin sertare au ajuns să valoreze adevărate averi. Vezi lista modelelor care te pot umple de bani

Ceea ce pentru mulți pare doar un telefon depășit, abandonat printr-o cutie uitată în debara, a devenit între timp obiect de colecție pentru care pasionații sunt dispuși să plătească sume amețitoare. Piața telefoanelor mobile vechi s-a transformat într-o adevărată febră internațională, iar unele modele considerate cândva banale au ajuns să valoreze cât un apartament.

Cel mai spectaculos exemplu vine din lumea Apple. Primul iPhone lansat în 2007 a devenit una dintre cele mai râvnite piese pentru colecționari. Un exemplar păstrat în stare impecabilă a fost vândut la licitație pentru nu mai puțin de 190.000 de dolari.

Secretul acestor sume uriașe stă în două lucruri esențiale: raritatea și starea perfectă de conservare.

Modelele vechi de Motorola și Nokia au devenit „aur” pentru colecționari

Nu doar Apple produce isterie pe această piață. Unele dintre cele mai căutate telefoane provin de la branduri care au dominat anii ’80, ’90 și începutul anilor 2000.

Motorola DynaTAC 8000X, telefonul uriaș devenit celebru în filmele americane ale anilor ’80, este considerat acum o piesă de colecție extrem de valoroasă. Și Motorola Razr V3, unul dintre cele mai populare telefoane pliabile din lume, continuă să fie vânat de pasionați.

Printre cele mai rare aparate se află și Motorola MicroTAC 9800X, în special versiunea albă, extrem de greu de găsit în prezent.

Nici Nokia nu este mai prejos. Mai multe modele considerate emblematice au intrat pe lista telefoanelor valoroase. Nokia 7280, modelul cu design neobișnuit, Nokia 8110, N79, 6310 sunt printre cele mai căutate dispozitive de colecție.

BlackBerry-urile de lux au devenit trofee

Și telefoanele BlackBerry au intrat puternic în atenția colecționarilor. Modelul Bold 9900 este considerat unul dintre cele mai apreciate dispozitive ale brandului, iar varianta Porsche Design P’9981 a ajuns un adevărat simbol al luxului tehnologic din anii trecuți.

Există însă și telefoane aproape necunoscute publicului larg, dar extrem de rare pe piață. NEC IDO Japan, Nokia Talkman HSN-4, Philips Porty sau Bosch Cartel-T au rămas în foarte puține exemplare funcționale, scrie rtl.hu .

Pentru astfel de aparate, colecționarii pot plăti chiar și câteva sute de mii de dolari.

Nu orice telefon vechi te îmbogățește

Chiar dacă unele povești par desprinse din filme, realitatea pieței este mai complicată. Cele mai multe telefoane vechi nu valorează averi și se vând pentru sume modeste.

De exemplu, celebrul Nokia 3310 ajunge de regulă la prețuri cuprinse între 20 și 60 de euro, în funcție de stare și de existența accesoriilor originale.

Multe modele nu reușesc să se vândă deloc dacă nu există interes concret din partea colecționarilor.

Ce face diferența între un telefon banal și unul extrem de valoros

Prețul unui telefon vechi depinde de mai mulți factori esențiali. Raritatea modelului este poate cel mai important element. Cu cât există mai puține exemplare disponibile, cu atât valoarea poate exploda.

Contează enorm și starea aparatului. Un telefon fără zgârieturi, complet funcțional și bine păstrat va avea un preț mult mai mare decât unul deteriorat.

Accesoriile originale pot face și ele diferența. Cutia, încărcătorul, documentele și manualele sunt foarte importante pentru cumpărătorii pasionați de colecții.

Ce trebuie să faci înainte să vinzi un telefon vechi

Cei care descoperă prin casă telefoane mai vechi și vor să le scoată la vânzare sunt sfătuiți să verifice mai întâi piața.

Platformele de licitații și site-urile de colecționari oferă indicii clare despre modelele care sunt căutate într-o anumită perioadă.

De asemenea, defectele minore ar trebui reparate înainte de vânzare, deoarece un dispozitiv funcțional este mult mai atractiv pentru cumpărători.

Curățarea atentă a aparatului poate contribui și ea la creșterea valorii, mai ales când vine vorba despre piese rare sau modele foarte bine conservate.

Piața se schimbă însă permanent. Un telefon ignorat astăzi poate deveni extrem de căutat peste câteva luni, iar unele dispozitive considerate fără valoare pot ajunge brusc în centrul atenției colecționarilor din întreaga lume.