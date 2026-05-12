Ultimatum pentru TikTok în Europa. Modificare majoră pentru platforma socială în UE

Germania solicită o schimbare radicală pentru TikTok în Europa: Guvernul de la Berlin pledează pentru trecerea operațiunilor platformei sub control european. Propunerea urmează modelul implementat în Statele Unite, având ca scop protejarea datelor utilizatorilor și evitarea unei interziceri totale a aplicației chineze pe continent.

Ultimatum pentru TikTok în Europa: Germania cere control european după modelul american pentru a asigura securitatea datelor

Viitorul platformei TikTok pe continentul european ar putea trece printr-o transformare radicală, similară celei impuse în Statele Unite. Germania a lansat un apel ferm către instituțiile de la Bruxelles, solicitând ca operațiunile gigantului chinez să fie administrate de o entitate locală. Ministrul german al culturii, Wolfram Weimer, consideră că inspirația din modelul de reglementare american reprezintă singura cale prin care aplicația poate continua să funcționeze în siguranță pe piața europeană.

Conform oficialului german, securizarea datelor milioanelor de utilizatori tineri depinde de transferul controlului activităților către un gestionar european. Această măsură ar veni ca un răspuns la structura recent adoptată de TikTok în SUA, unde platforma a acceptat crearea unei companii cu acționariat majoritar american pentru a-și păstra dreptul de operare, în ciuda legăturilor strânse cu societatea-mamă din China, ByteDance.

Algoritmul chinezesc sub lupă: De la colectare de date la propagandă

Miza acestui demers nu este doar una administrativă, ci vizează inima tehnologică a platformei: puternicul algoritm de recomandare. În Statele Unite, oficialii au avertizat în repetate rânduri că acest mecanism ar putea fi utilizat ca o „armă” de colectare masivă de informații sau ca un instrument de propagandă controlat de guvernul chinez. Aceleași temeri sunt acum resimțite și la nivelul Uniunii Europene.

Wolfram Weimer și-a exprimat îngrijorarea profundă cu privire la scara „inimaginabilă” la care TikTok stochează datele tinerilor europeni. Problema principală, subliniază ministrul german, rezidă în incertitudinea destinației finale a acestor fluxuri de informații, avertizând că serverele pe care ajung datele europenilor au o origine dificil de controlat sau verificat în prezent.

Eforturile TikTok pentru a liniști Bruxelles-ul și investigațiile în curs

În încercarea de a evita o blocare totală sau sancțiuni drastice, TikTok a demarat o strategie de stocare locală a informațiilor în centre de date de pe teritoriul european. Platforma susține că a implementat restricții severe privind accesul la aceste baze de date, însă aceste promisiuni nu au stopat investigațiile demarate de autoritățile de reglementare din Uniunea Europeană.

În prezent, platforma este vizată de mai multe anchete desfășurate sub egida noilor reglementări comunitare din sectorul digital (DSA și DMA). Aceste verificări sunt menite să determine dacă măsurile de protecție anunțate de companie sunt suficiente sau dacă este necesară o intervenție legislativă mai dură, care să forțeze TikTok să accepte supravegherea directă a unui partener european, conform solicitării transmise de Berlin.