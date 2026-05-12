Mirabela Grădinaru şi Olena Zelenska se vor întâlni miercuri la Palatul Cotroceni. Anunțul Administrației Prezidențiale
Mirabela Grădinaru, Brigitte Macron și Olena Zelenska. FOTO: Facebook
Partenera preşedintelui României, Mirabela Grădinaru, o va primi, miercuri, la Palatul Cotroceni, pe soţia preşedintelui Ucrainei, Olena Zelenska.
"Administraţia Prezidenţială vă informează că miercuri, 13 mai 2026, doamna Mirabela Grădinaru o va primi pe Prima Doamnă a Ucrainei, Olena Zelenska, pentru o întâlnire la Palatul Cotroceni", anunţă, marţi, Administraţia Prezidenţială.
Întâlnirea dintre cele două prime doamne este programată la ora 15.00.
Partenerii lor, Nicuşor Dan şi Volodîmîr Zelenski, vor lua parte, miercuri, la al 11-lea Summit al Formatului Bucureşti 9 (B9), cu participarea statelor nordice, SUA şi Ucrainei.
Summitul va include o sesiune plenară şi un dejun de lucru. La finalul reuniunii, liderii vor adopta o Declaraţie Comună.
