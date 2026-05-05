A reapărut după 50 de ani și dă peste cap tot ce știam. Pasărea rară care a revenit în România și schimbă complet echilibrul naturii

O specie considerată dispărută din fauna României timp de aproape jumătate de secol a început să fie observată din nou, într-un mod care a atras imediat atenția specialiștilor. Este vorba despre acvila de câmp, o pasăre răpitoare de talie mare, a cărei reapariție este privită drept un moment extrem de important pentru biodiversitatea locală.

Confirmarea prezenței a opt perechi active marchează o etapă semnificativă în refacerea ecosistemelor naturale. Experții spun că revenirea acestui prădător de vârf nu este doar o simplă apariție izolată, ci un semnal clar că mediul începe să își recapete echilibrul.

Unde au fost găsite exemplarele care au reaprins speranțele

După o perioadă de aproape cinci decenii în care nu a mai fost observată în România, acvila de câmp începe să revină treptat. În prezent, opt perechi active au fost confirmate, majoritatea fiind identificate în vestul țării.

Zonele în care au fost observate aceste exemplare sunt situate în apropierea graniței cu Ungaria, iar în total au fost numărate aproximativ 16 păsări. Specialiștii subliniază că această descoperire este extrem de importantă, deoarece prezența unei astfel de specii indică un ecosistem stabil și sănătos.

Munca din spatele revenirii: ani întregi de intervenții și monitorizare

Reapariția acvilei de câmp nu este rezultatul unei întâmplări, ci consecința unor eforturi susținute desfășurate de-a lungul mai multor ani. Programele de conservare și protecție au fost aplicate treptat, iar rezultatele încep acum să devină vizibile.

Un exemplu concret vine din județul Arad, unde a fost montată o platformă artificială de cuibărit, amplasată la o înălțime de aproximativ 19 metri. Aceasta a fost concepută astfel încât să reproducă cât mai fidel condițiile unui cuib natural, folosind crengi și o structură adaptată nevoilor speciei.

Echipele de specialiști urmăresc constant fiecare pereche identificată, analizând dacă aceasta reușește să cuibărească și câți pui ajung să se dezvolte suficient pentru a părăsi zona în siguranță.

Monitorizare atentă: ce urmează pentru această specie rară

Reprezentanții organizațiilor implicate în monitorizarea faunei au explicat că identificarea celor opt perechi reprezintă doar începutul unui proces mult mai amplu.

Urmează o perioadă esențială în care vor fi analizate în detaliu cuiburile, numărul de ouă și rata de supraviețuire a puilor. Aceste observații sunt considerate vitale pentru a determina dacă populația de acvile de câmp are șanse reale să se stabilizeze pe termen lung în România.

De ce este acvila de câmp atât de importantă pentru natură

Acvila de câmp ocupă un loc esențial în lanțul trofic, fiind un prădător de vârf. Acest lucru înseamnă că se află în partea superioară a ecosistemului, fără a avea dușmani naturali semnificativi în stadiul adult.

Rolul său este de a controla populațiile de animale mici, precum rozătoarele, contribuind astfel la menținerea echilibrului natural. Pentru că se află „la vârf”, orice fluctuație în numărul acestor păsări reflectă direct starea întregului ecosistem.

Cum arată și cum vânează această pasăre impresionantă

Acvila de câmp este o pasăre răpitoare de dimensiuni mari, ușor de recunoscut datorită siluetei sale impunătoare. Aripile lungi și late îi permit să planeze la altitudini mari, într-un zbor elegant și controlat.

Penajul adultului este predominant brun-închis, cu nuanțe mai deschise în zona capului și a umerilor. Dimensiunile sale o transformă într-unul dintre cei mai puternici prădători aerieni din Europa.

Se hrănește în principal cu mamifere mici și medii, dar și cu păsări sau hoituri. Vederea sa extrem de dezvoltată îi permite să observe prada de la distanțe impresionante, fiind considerată una dintre cele mai performante din regnul animal.

Obiceiuri de viață și rolul în ecosistem

Acvila de câmp este un vânător eficient, care își construiește cuiburi de dimensiuni mari în copaci înalți sau pe structuri ridicate. De regulă, revine an de an în aceleași teritorii de cuibărit.

Dincolo de aspectul său spectaculos, această specie are un rol crucial în menținerea sănătății ecosistemelor. Prin faptul că elimină indivizii slabi sau bolnavi din rândul prăzii, contribuie la echilibrul natural și la menținerea unor populații sănătoase de animale.

Prezența unei populații stabile de acvile de câmp este considerată un indicator ecologic important, sugerând că habitatul oferă suficiente resurse și condiții adecvate pentru susținerea unui prădător de top.

Amenințările care pot pune în pericol această revenire

Chiar dacă reapariția acvilei de câmp este un semn pozitiv, specialiștii avertizează că specia rămâne vulnerabilă.

Fragmentarea habitatului și intervențiile umane continuă să reprezinte riscuri majore. Una dintre cele mai grave probleme este electrocutarea pe liniile de înaltă tensiune, multe dintre acestea nefiind adaptate pentru a proteja păsările.

În anumite zone au fost raportate și cazuri izolate de otrăvire, ceea ce arată că pericolele nu au dispărut.

La nivel european, cele mai stabile populații de acvilă de câmp se găsesc în Ungaria și Slovacia. În acest context, fiecare cuib nou identificat în România capătă o importanță deosebită pentru conservarea acestei specii rare.