Spectacol în curtea unei gospodării din Bicaz: zeci de berze s-au adunat ca pentru o fotografie de grup – VIDEO
Imagini spectaculoase și amuzante au fost surprinse în curtea unei gospodării din Bicaz, unde zeci de berze s-au adunat, aparent „pentru a face o poză” după ce au revenit din țările calde. Momentul a fost filmat, iar videoclipul a devenit viral în scurt timp, strângând sute de comentarii și reacții.
În imagini se vede cum păsările stau ordonate, aproape ca într-o fotografie de grup, spre amuzamentul celor care au asistat la scenă. Proprietarii gospodăriei spun că nu au mai văzut niciodată un asemenea „aranjament natural”.
Clipul a fost distribuit masiv pe rețelele sociale, unde oamenii au comentat fie amuzați, fie impresionați de fenomen. Mulți au glumit că berzele „au venit să-și actualizeze poza de profil”, în timp ce alții au apreciat frumusețea momentului.
Specialiștii spun că berzele se pot aduna în grupuri mari în perioadele de migrație, însă apariția lor într-o curte de gospodărie, atât de ordonate, este mai puțin obișnuită.
