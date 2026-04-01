Câinii războiului. Transformări surprinzătoare ale caninelor care trăiesc pe linia frontului din Ucraina - STUDIU

Câinii care trăiesc în apropierea zonelor de conflict din Ucraina sunt mici, slăbuți și închiși la culoare, arată un recent studiu, acreditând ipoteza unui proces de selecție naturală accelerat. Aceste caracteristici le-au favorizat caninelor supraviețuirea într-un mediu ostil, un fenomen constatat și în cazul animalelor din zona Cernobîl, afectată de dezastrul nuclear din 1986.

Un studiu recent arată că războiul din Ucraina a modificat vizibil aspectul și comportamentul câinilor care trăiesc în apropierea liniei frontului. Pe măsură ce zonele devin mai periculoase, animalele care reușesc să supraviețuiască sunt mai mici, mai agile, se deplasează în haite și prezintă trăsături apropiate de cele ale câinilor sălbatici.

Concluziile provin dintr-o cercetare publicată în revista Evolutionary Applications , realizată între 2023 și 2024 în nouă regiuni ale Ucrainei.

Modificări evidente în zonele de război

Echipa a analizat 763 de câini fără stăpân, mulți abandonați după declanșarea invaziei, pentru a documenta în timp real impactul unui conflict militar asupra unei populații animale. Studiul este considerat rar la nivel global, deoarece urmărește efectele războiului asupra ecosistemelor chiar în momentul desfășurării lor.

Cercetarea a împărțit țara în trei zone: sigure, bombardate și zone de război. Cele mai evidente modificări apar la câinii din zonele frontului, care sunt vizibil diferiți: mai tineri, mai mici, mai rapizi și mai închiși la culoare — trăsături care, potrivit cercetătorilor, sporesc șansele de supraviețuire.

„Conflictele pot acționa ca factori de selecție naturală puternică și rapidă, comparabili cu efectele unor catastrofe naturale sau provocate de om”, arată studiul.