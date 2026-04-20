Situația a fost semnalată în Pădurea Paiu, unde echipele de intervenție au găsit păsările lăsate în condiții improprii, fără supraveghere, ceea ce a ridicat riscuri serioase de natură sanitar-veterinară.

Intervenție rapidă a autorităților

Potrivit Gărzii de Mediu Vaslui, la fața locului au intervenit reprezentanți ai mai multor instituții, inclusiv autorități locale și structuri responsabile de gestionarea situațiilor de mediu.

Zona a fost imediat evaluată și securizată pentru a preveni extinderea unor posibile riscuri biologice sau contaminări. Autoritățile au transmis că cazul a fost direcționat către instituțiile competente pentru a fi luate măsurile legale necesare.

Măsuri pentru protejarea mediului

Conform procedurilor în vigoare, urmează ca puii abandonați să fie ridicați și neutralizați, în condiții controlate, iar ancheta vizează stabilirea provenienței acestora și identificarea persoanelor responsabile.

Intervenția a fost realizată în colaborare cu Primaria Vaslui și alte instituții implicate, pentru a limita impactul asupra ecosistemului și pentru a preveni eventuale focare de infecție.

Autoritățile investighează circumstanțele în care păsările au fost abandonate în pădure, un gest considerat ilegal și periculos atât pentru mediu, cât și pentru sănătatea publică.