”Comisariatul Judeţean Bacău a intervenit recent pentru stoparea unui fenomen extrem de dăunător mediului înconjurător, pe raza unei unităţi administrativ-teritoriale situate în imediata vecinătate a municipiului reşedinţă de judeţ. În urma verificărilor din teren, comisarii noştri au identificat depozitări masive de deşeuri chiar pe malul stâng al râului Siret, la o distanţă de doar câţiva metri de luciul apei”, a transmis Garda de Mediu.

Reprezentanți instituției precizează că situaţia este cu atât mai gravă cu cât perimetrul afectat se suprapune cu aria naturală protejată de interes comunitar ROSCI0434 Siretul Mijlociu.

”Fenomenul a luat amploare dintr-o decizie administrativă eronată: administraţia publică locală a ales să depoziteze «temporar» în această zonă cantităţi semnificative de deşeuri rezultate din decopertări asfaltice şi lucrări de infrastructură (sute de metri cubi de beton şi pământ). Din păcate, această acţiune a creat un efect de domino. Văzând exemplul autorităţilor, unii cetăţeni au transformat rapid malul râului într-o adevărată groapă de gunoi necontrolată, aruncând la rândul lor deşeuri vegetale, plastice şi resturi menajere pe o suprafaţă foarte întinsă”, a mai transmis Garda de Mediu.

Potrivit instituției, Legea mediului se aplică unitar și ”prin urmare, pentru nerespectarea regimului deşeurilor, administraţia locală în cauză a fost sancţionată contravenţional cu o amendă în valoare de 50.000 de lei. S-au impus măsuri stricte şi imediate de salubrizare a întregii suprafeţe afectate şi predarea deşeurilor către operatori autorizaţi”.