Potrivit unor surse din anchetă, femeia ar fi trecut, în ultimele luni, printr-o experiență extrem de traumatizantă. Potrivit acestor informații, în urmă cu aproximativ trei luni, asistenta ar fi fost drogată într-un club și violată de trei bărbați. Ulterior, aceasta ar fi făcut plângere la poliție, potrivit Europafm.com.

Noi detalii despre asistenta din Târgu Jiu

Situația nu s-ar fi oprit însă aici. Aceleași surse susțin că femeia ar fi fost supusă unor presiuni constante pentru a-și retrage plângerea. Mai exact, ar fi fost șantajată de agresori, care ar fi amenințat că vor face publice detalii despre incident. În contextul în care asistenta era implicată într-un proces de custodie pentru fetița sa de 7 ani, astfel de amenințări ar fi avut un impact major asupra ei. Femeia era divorțată și tocmai obținuse custodia copilului, însă fostul partener deschisese un nou proces.

După moartea asistentei, poliția a deschis un dosar penal și analizează toate aceste piste. Ancheta nu se limitează doar la circumstanțele decesului, ci vizează și faptele anterioare. Anchetatorii încearcă acum să stabilească dacă presupusul viol și șantajul au avut un rol în decizia femeii de a-și lua viața.