Restricțiile nu vizează toți participanții la trafic, ci doar anumite vehicule. Măsura se aplică vehiculelor cu masa totală maximă autorizată mai mare de 7,5 tone. Sunt exceptate doar cele destinate exclusiv transportului de persoane. Scopul este de a fluidiza traficul și de a reduce aglomerația în zilele în care mulți români pleacă spre destinații de vacanță sau se întorc acasă.

În ce zile se aplică restricțiile

Circulația acestor vehicule va fi interzisă în mai multe zile cheie din perioada Paștelui:

-9 aprilie - ziua premergătoare unei sărbători legale

-10 aprilie - Vinerea Mare

-11 aprilie - ziua premergătoare Paștelui

-12 și 13 aprilie - prima și a doua zi de Paște

Practic, restricțiile acoperă intervalul în care traficul este cel mai intens. Măsura se aplică pe trei axe rutiere importante:

-Autostrada A2, pe traseul București - Constanța

-DN7, între Pitești, Râmnicu Vâlcea și Vestem

-DN39, între Agigea și Mangalia

Sunt exact rutele unde, în mod tradițional, se formează cele mai mari aglomerări în perioadele de sărbători. Nerespectarea restricțiilor este considerată contravenție și se sancționează cu amendă. În fiecare an, perioada Paștelui aduce un trafic intens, mai ales spre litoral și zonele turistice. Limitarea circulației vehiculelor de mare tonaj este una dintre soluțiile folosite pentru a reduce blocajele și a face deplasarea mai ușoară pentru majoritatea șoferilor.