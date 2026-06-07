Băncile se revoltă după amenda usturătoare de la Consiliul Concurenței. Acuzații și promisiuni de luptă în instanță

Un val de reacții a fost declanșat în sistemul bancar după decizia luată de Consiliul Concurenței, care a sancționat 10 instituții financiare cu o amendă totală de 3,73 miliarde de lei, echivalentul a aproximativ 710 milioane de euro.

Autoritatea susține că băncile ar fi încălcat legislația națională și europeană privind concurența, inclusiv prevederile din Tratatul privind Funcționarea Uniunii Europene. Potrivit investigației, instituțiile financiare și-ar fi coordonat comportamentul în procesul de stabilire a indicelui ROBOR, prin schimburi de informații considerate confidențiale și strategice.

Decizia a declanșat reacții ferme din partea unor bănci importante implicate în dosar.

BRD respinge acuzațiile și anunță acțiune în instanță

BRD – Groupe Société Générale a transmis un punct de vedere oficial în care își exprimă dezacordul față de concluziile autorității de concurență și anunță că va contesta decizia pe toate căile legale disponibile.

Reprezentanții băncii afirmă că au luat act de anunțul public și că vor analiza în detaliu motivele care au stat la baza sancțiunii, urmând să utilizeze toate instrumentele juridice pentru a o contesta.

Instituția susține că activitatea sa a fost permanent aliniată cadrului legal și normelor de reglementare aplicabile, inclusiv celor care guvernează mecanismul de calcul al ROBOR.

„Conduita BRD a fost în permanență deplin conformă cu cadrul legal și de reglementare aplicabil. BRD a respectat întocmai regulile și procedurile care guvernează rata ROBOR, acționând în litera și spiritul reglementărilor în vigoare. Surprinzător, ne aflăm în situația în care respectarea riguroasă a cadrului de reglementare a condus, în mod paradoxal, la o sancțiune.

Suntem încrezători că, în urma parcurgerii tuturor etapelor legale, instanțele competente vor clarifica pe deplin această situație, vor restabili o interpretare corectă a cadrului aplicabil și vor exclude ipoteza oricărei încălcări a reglementărilor de concurență.

În același timp, impactul reputațional generat de această decizie afectează percepția asupra întregului sistem bancar din România, într-un moment în care stabilitatea și capacitatea lui de a finanța economia sunt esențiale.

BRD își va continua misiunea de a sprijini economia românească, a finanța clienții și a contribui la stabilitatea și dezvoltarea sistemului financiar”, a transmis instituția bancară într-un comunicat.

Banca Transilvania anunță lupta în instanță și critică dur decizia

O reacție la fel de fermă a venit și din partea conducerii Banca Transilvania, prin directorul general Ömer Tetik, care a comentat public situația pe rețeaua LinkedIn .

Acesta a transmis că banca va contesta decizia și va încerca să demonstreze că a acționat corect și în deplină legalitate în contextul investigației privind mecanismul ROBOR.

„Vom lupta să ne dovedim nevinovăția și să arătăm că BT a acționat corect și legal. Decizia Consiliului Concurenței, în legătură cu „investigația ROBOR”, dovedește o profundă lipsă de înțelegere a funcționării sistemului financiar și a regulamentelor privind calcularea ROBOR.



Mai mult, decizia Consiliului Concurenței încurajează populismul și subminează șansele unei relansări economice, într-o perioadă complicată pentru țară și economie, perioadă în care sistemul bancar este pilonul principal al stabilității economice.



Vom contesta decizia, adresându-ne instanțelor și autorităților competente, din țară și din străinătate. Ne vom apăra reputația și vom demonta acuzațiile. Decizia publicată astăzi este doar un prim pas și există numeroase alte modalități prin care putem scoate la lumină adevărul.



Mergem înainte, cu curaj. Susținem economia și românii și nu dăm înapoi atunci când știm, cu certitudine, că avem dreptate”, a scris Ömer Tetik pepagina sa de socializare.