Incendiu la o locomotivă în Gara Sinaia. Trenul transporta motorină, intervenție de urgență a pompierilor
Incendiu la o locomotivă în Gara Sinaia. Foto: Observatorulph
Un incident feroviar a avut loc duminică seară în Gara Sinaia, unde locomotiva unui tren de marfă a luat foc, declanșând o intervenție rapidă a echipajelor de pompieri. Din fericire, autoritățile au transmis că nu au fost înregistrate victime.
Trenul implicat în incident transporta motorină, însă nu a existat pericol de propagare către vagoanele garniturii, potrivit informațiilor comunicate la fața locului.
Potrivit ISU Prahova, la fața locului au fost mobilizate două autospeciale de stingere, o autospecială de stingere cu pulbere și o ambulanță SMURD.
Ajunși la intervenție, pompierii au constatat degajări de fum la nivelul locomotivei, însă fără flăcări vizibile. Pentru a elimina orice risc, locomotiva a fost desprinsă și îndepărtată de vagoanele trenului.
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