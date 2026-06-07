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Pericolul a trecut. Atacul cu dronă la un depozit de combustibil nuclear de la Cernobîl nu a cauzat contaminare radioactivă

7 iun. 2026, 22:55
Cernobîl. Foto: Profimedia

Cernobîl. Foto: Profimedia

Realitatea.NETArticol scris de Realitatea.NET
Sursă: Agerpres

Agenția Internațională pentru Energie Atomică (AIEA) a anunțat duminică seară că a inspectat locul unde o dronă a lovit instalația centrală de depozitare a combustibilului nuclear uzat în apropierea fostei centrale nucleare ucrainene de la Cernobîl, adăugând că nivelurile radiațiilor în zonă sunt normale, transmite Reuters.

Incidentul a provocat pagube structurale semnificative unei părți a clădirii de recepție a combustibilului, inclusiv biroului de protecție al AIEA amplasat acolo, a precizat agenția într-o postare pe rețeaua X.

Dar cercetările efectuate la fața locului de către echipa de experți a AIEA relevă că impactul dronei nu a provocat nicio contaminare radioactivă, mai precizează organizația.

Clădirea lovită de dronă era destinată primirii containerelor cu combustibil nuclear uzat, dar în momentul atacului nu exista astfel de combustibil acolo, a precizat compania ucraineană Energoatom, care a mai menționat că nu s-au înregistrat creșteri ale nivelului radiațiilor. Incendiul provocat de impactul dronei a fost între timp stins.

Respectiva infrastructură din zona de excludere a fostei centrale de la Cernobîl este folosită pentru stocarea pe termen lung a combustibilului nuclear uzat provenit de la centralele nucleare ucrainene care sunt operaționale în prezent.

Duminică mai devreme, președintele ucrainean Volodimir Zelenski a acuzat Rusia că a atacat în mod deliberat zona de excludere de la Cernobîl, adăugând că nivelul radiațiilor a rămas în limite normale

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