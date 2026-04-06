Donald Trumnp a suspendat loviturile SUA asupra centralelor energetice iraniene până la 6 aprilie, ora 20:00 (ora estică în SUA), pentru a permite continuarea negocierilor. Deși liderul de la Casa Albă a afirmat că această amânare a fost făcută „la solicitarea Iranului”, surse diplomatice au contestat această versiune.

În ultimele zile, Trump a alternat între mesaje privind „discuții pozitive” și amenințări directe cu distrugerea infrastructurii critice din Iran, inclusiv centrale electrice, poduri și instalații petroliere.

În paralel, administrația americană a transmis prin intermediul Pakistanului un plan de încetare a conflictului, însă Iranul a respins condițiile propuse, cerând retragerea bazelor americane din Golf și compensații pentru atacurile recente.