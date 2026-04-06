ORA 20:00 – Donald Trump, declarații cruciale în momentul în care expiră răgazul acordat Iranului. Ce plan are Washingtonul

Donald Trump și Karoline Leavitt (Profimedia)
Președintele Donald Trump și secretara de presă a Casei Albe, Karoline Leavitt, susțin o conferință de presă din Sala de informare a Casei Albe, în această seară, la ora 20:00, ora României. Declarațiile sunt transmise în direct de Realitatea Plus și realitatea.net. Potrivit declarațiilor anterioare ale lui Trump, în ziua de 6 aprilie, ora 1:00 PM Eastern Time (în SUA) expiră răgazul acordat Iranului.

Donald Trumnp a suspendat loviturile SUA asupra centralelor energetice iraniene până la 6 aprilie, ora 20:00 (ora estică în SUA), pentru a permite continuarea negocierilor. Deși liderul de la Casa Albă a afirmat că această amânare a fost făcută „la solicitarea Iranului”, surse diplomatice au contestat această versiune.

În ultimele zile, Trump a alternat între mesaje privind „discuții pozitive” și amenințări directe cu distrugerea infrastructurii critice din Iran, inclusiv centrale electrice, poduri și instalații petroliere.

În paralel, administrația americană a transmis prin intermediul Pakistanului un plan de încetare a conflictului, însă Iranul a respins condițiile propuse, cerând retragerea bazelor americane din Golf și compensații pentru atacurile recente. 