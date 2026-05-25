Alertă într-o benzinărie din Slatina: un tânăr a fost amenințat cu moartea și stropit cu un lichid necunoscut

Un incident grav a avut loc într-o stație peco din municipiul Slatina, unde un tânăr de 26 de ani a fost amenințat cu moartea și stropit cu un lichid a cărui compoziție nu a fost încă stabilită de autorități.

Polițiștii au deschis o anchetă și desfășoară cercetări pentru identificarea agresorului.

Incidentul a fost anunțat prin apel la 112

Potrivit informațiilor transmise de Inspectoratul de Poliție Județean Olt, incidentul s-a petrecut în noaptea de duminică spre luni.

Oamenii legii au fost sesizați printr-un apel la 112 făcut chiar de victimă. Tânărul a reclamat faptul că, în timp ce se afla într-o benzinărie din Slatina, ar fi fost amenințat și stropit cu un lichid de către o persoană necunoscută.

Polițiștii încearcă să afle ce substanță a fost folosită

Anchetatorii desfășoară verificări pentru a stabili cu exactitate circumstanțele în care s-a produs incidentul, dar și natura lichidului folosit în timpul agresiunii.

De asemenea, oamenii legii încearcă să îl identifice și să îl prindă pe autorul faptei.

Până în acest moment, autoritățile nu au oferit detalii despre motivul conflictului sau despre eventuale răni suferite de victimă.

Cazul este investigat de polițiștii din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Olt, care continuă cercetările pentru clarificarea tuturor aspectelor legate de incidentul petrecut în stația peco din Slatina.