Luis Lazarus: ”România riscă să piardă 10 miliarde din PNRR. Bolojan, în funcție ca să nu îndeplinim jaoanele”

Luis Lazarus a lansat acuzații dure în Parlamentul European pe tema crizei politice din România și a banilor din PNRR. Europarlamentarul susține că țara noastră riscă să piardă până la 10 miliarde de euro dacă jaloanele nu sunt îndeplinite și se întreabă dacă există interese ca fondurile europene să nu mai ajungă în România.

„Domnule președinte, stimați colegi, după cum știți, în România ne confruntăm cu o criză politică extrem de gravă. Și această criză politică a venit cât se poate de prost, exact în momentul în care trebuia să îndeplinim ultimele jaloane din PNRR. Jaloane pe care dacă nu le îndeplinim, înseamnă că vom pierde circa 10 miliarde de euro. Din sursele mele, se pare că vreo 5 miliarde deja le-am pierdut.

Acuma nu pot să nu mă întreb, ca un fost jurnalist de investigație și un bun analist, nu cumva Uniunea Europeană, prin Comisia Europeană, are vreun amestec aici? Pentru că a fost vorba de faptul că ne oferiți, iată, acest PNRR în ideea că țara o va duce mai bine și populația va prospera”, a declarat Luis Lazarus.

Europarlamentarul a întrebat dacă ”toți acești oameni care au guvernat România în ultimii ani și care nu au atins aceste jaloane, ei sunt de vină, nu poporul! De ce trebuie să sufere poporul pentru incompetența lor?”

Lazarus critică și faptul că premierul demis continuă să rămână în funcție, deși Guvernul și-a pierdut susținerea politică, iar românii nu îl mai vor la cârma țării.

”Și atunci, dacă noi avem un premier care a fost demis de aleșii poporului, ce mai caută în funcție? De ce nu-și depune demisia, în ideea că ar putea veni un alt guvern și ar putea îndeplini aceste jaloane? Sau interesul Uniunii Europene și al Comisiei este să nu se îndeplinească aceste jaloane, ca banii să nu mai ajungă în România?”, a conchis oficialul.