Cutremur în România: Unde s-a produs seismul și ce magnitudine a avut

Un nou cutremur a zguduit România luni după-amiază, 25 mai 2026. Potrivit datelor oficiale publicate de Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Pământului (INCDFP), seismul a înregistrat o magnitudine de 3,8 grade pe scara Richter, punând în alertă autoritățile din zona seismică activă.

Luni, la ora 17:33, aparatele de monitorizare au înregistrat un nou seism în Zona Seismică Vrancea, un fenomen caracteristic pentru această regiune extrem de activă din punct de vedere geologic. Experții au încadrat evenimentul în categoria celor slabe, localizându-l la o adâncime semnificativă, de 134,1 kilometri.

Distanțele față de centrele urbane și aria de propagare

Datorită adâncimii mari la care s-a produs ruptura, undele seismice s-au răspândit pe o suprafață extinsă, seismul fiind monitorizat în proximitatea mai multor aglomerări urbane din regiune. Calculele de localizare arată că epicentrul a fost poziționat la o distanță de 46 de kilometri sud de Focșani și la 59 de kilometri sud de Buzău.

De asemenea, mișcarea tectonică a fost înregistrată la 66 de kilometri est de Sfântu Gheorghe, 76 de kilometri est de municipiul Brașov și la 91 de kilometri nord-est de Ploiești, fiind resimțită izolat de locuitorii de la etajele superioare ale clădirilor înalte.

Intensificarea mișcărilor telurice în ultima perioadă

Reprezentanții Institutului Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Pământului (INCDFP) au explicat că acest tip de manifestare este unul absolut normal pentru dinamica structurală a zonei Vrancea. Cu toate acestea, statisticile arată o dinamică pronunțată în ultima vreme. De la începutul acestei luni, pe teritoriul României s-au succedat nu mai puțin de opt mișcări seismice, ale căror magnitudini au oscilat pe o plajă cuprinsă între 2,2 și 3,8 grade pe scara Richter.

De altfel, seismul de luni după-amiază a urmat unei alte mișcări telurice înregistrate în cursul zilei precedente, duminică, la ora 05:02. Acel eveniment, localizat tot în județul Vrancea, a avut o intensitate evaluată ca fiind de nivelul I și s-a declanșat la o adâncime de 87,9 kilometri, având o magnitudine de 3,5 grade.

În ciuda frecvenței din ultimele săptămâni, seismul recent nu a depășit recordul anual înregistrat pe teritoriul țării. Cel mai puternic eveniment tectonic din acest an rămâne cel înregistrat la finalul iernii, pe data de 26 februarie. Tot în județul Vrancea, pământul s-a zguduit atunci cu o magnitudine de 4,5 grade pe scara Richter, fiind cel mai intens moment seismic monitorizat în ultimele luni.